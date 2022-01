Jardim Botânico de Goiânia ganha trilha ecológica

O Jardim Botânico de Goiânia, maior unidade de conservação da capital, celebra 44 anos na próxima sexta-feira (28/1), e como presente irá ganhar uma nova trilha ecológica. Além disso, ao longo de todo o dia o parque terá uma programação especial de aniversário.

As atividades de comemoração começam com café da manhã, às 7h, seguido da catação de resíduos e gravimetria, método de separação e pesagem. Dessa maneira, o mutirão de limpeza será conduzido pela equipe de educação ambiental. O objetivo é reforçar a importância da conscientização e preservação ambiental.

Entre 9h30 e 12h30, haverá o plantio de mudas de espécies nativas do Cerrado. O evento terá a participação especial de alunos do ensino público de Goiânia. Além disso, dos Anjos da Guarda, projeto da Guarda Civil Municipal.

A tarde será marcada por importantes entregas para preservação da fauna e flora locais, e também atividades ecológicas. Primeiro, às 15h30, será entregue o Pomar de Frutíferas do Cerrado que servirá de alimentação para animais que vivem no parque, além do acervo de pesquisa e análise das árvores nativas do bioma.

Trilha ecológica no Jardim Botânico de Goiânia

A partir das 16h, será inaugurada no Jardim Botânico de Goiânia a Trilha Ecológica Caminho do Jequitibá. São 800 metros de extensão, onde será possível ver as nascentes que abastecem o Córrego Botafogo, bem como a diversidade da flora e fauna do local.

O dia de atividades será encerrado com chá da tarde especial, a partir das 16h, produzido com ervas medicinais cultivadas no Jardim Botânico, com a soltura de pássaros e momento solene. Ademais, a partir das 17h, acontece apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia.

Durante todo o dia, serão disponibilizados brinquedos infláveis para as crianças. O local ainda terá exposições de fotografias e de animais taxidermizados. Além disso, de materiais usados no manejo e contenção da fauna, proporcionando a oportunidade de conhecer a biodiversidade.

Confira a programação completa:

7h – Café da manhã

8h – 9h30 – Mutirão de limpeza

9h30 -12h – Plantio de mudas nativas1

15h30 – Entrega do Pomar de Frutíferas

16h – Inauguração da Trilha Ecológica Caminho do Jequitibá

. Chá da tarde

. Soltura dos pássaros

17h – Apresentação da Orquestra Sinfônica