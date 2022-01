Bancas da feira Hippie passam por alterações no local de montagem, em Goiânia

Iniciou-se nesta quinta-feira (27/1) uma operação da Prefeitura de Goiânia com a intenção de alterar as áreas de montagem das bancas da Feira Hippie. As alterações devem ser feitas no trecho que compreende a Avenida Goiás e a Avenida Leste-Oeste. Estão envolvidas no processo as secretarias de Desenvolvimento e Economia Criativa, Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, Planejamento Urbano e Mobilidade.

O objetivo por trás da mudança é facilitar o acesso ao Terminal Rodoviário, melhorando assim a trafegabilidade na Região da 44. De acordo com Michel Magul, secretário de Desenvolvimento e Economia Criativa, os feirantes passarão por orientação informando que a montagem das bancas deve acontecer no espaço paralelo à Rua 67-A.

“A ocupação desse trecho das avenidas tem gerado muitos transtornos tanto para os ônibus que precisam entrar e sair da Rodoviária, quanto para quem trafega nas vias, que tem o retorno bloqueado e precisa se arriscar em acessos improvisados”, disse o Michel.

Impacto sobre os feirantes da feira Hippie

A ação da prefeitura municipal deve atingir certa de 150 bancas que precisarão ser realocadas. Apesar do transtorno a afirmativa é de que a ação vai propor mais comodidade e segurança para os comerciantes e clientes da feira. “A operação visa assegurar a liberação do espaço que está sendo destinado à montagem das barracas, que tem boas condições de receber os feirantes, e o tráfego nas avenidas Goiás e Leste-Oeste, fundamentais para a mobilidade da cidade ”, afirmou o secretário.

A montagem das bancas de iniciar-se à meia noite de sexta-feira e o funcionamento está autorizado para ter inicio a partir das 06h da manhã. As regras para a realização da Feira Hippie foram dispostas na portaria 02/2022. “Nós já comunicamos a Associação de Feirantes e nossas equipes estarão no local antes da montagem das bancas para orientar os trabalhadores e coordenar a mudança”, explicou Magul.