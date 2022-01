Em Goiás, mais de 40 crianças morreram por causa da Covid-19

Dados do painel da Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) apontam que, até o momento, mais de 40 crianças morreram por causa da doença no território goiano. A mensuração de dados leva em consideração crianças com menos de 10 anos, sendo que quatro óbitos foram apenas neste ano.

Ainda segundo o painel, no estado há 37.710 casos conhecidos em crianças com idade inferior a 10 anos. No total, Goiás já ultrapassou a marca de 1 milhão de casos do novo coronavírus.

Crianças que morreram por causa da Covid-19, em Goiás

Nesta semana, pelo menos duas crianças morreram por causa da doença em Goiás. O primeiro caso foi registrado na última terça-feira (25), quando uma criança de 2 anos, sem comorbidades, morreu em Morrinhos. O segundo é de uma outra de 5 anos, em Santa Helena.

Informações apontam que o menino de 2 anos havia apresentado sintomas gripais, garganta inflamada e quadro febril no dia 17 de janeiro. Ele estava na creche e, por causa do quadro, retornou para casa onde ficou por uma semana. Na segunda-feira (24), o menino voltou para a creche, mas sem realizar o teste da Covid-19.

No mesmo dia, ele passou por uma consulta e o médico decidiu interna-lo. Posteriormente, ele precisou ser transferido para um hospital municipal pois o estado era considerado grave. Quando a criança chegou na unidade fez o teste, que deu positivo, e, em seguida, sofreu uma parada cardíaca. Ele morreu na terça-feira (24).

O outro caso, trata-se de um menino de 5 anos, que sofria de epilepsia e tinha atraso no desenvolvimento. No último sábado (22), ele passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Santa Helena (Herso).

Na unidade ele fez o teste que comprovou a infecção pela doença. Na quarta-feira (26), quando o menino já estava em casa, a mãe percebeu que ele não estava mexendo e procurou ajuda. Ele teve uma parada cardiorespiratória.