Mãe de Marília Mendonça fica com tutela de bens do neto Léo Dias

A mãe da cantora Marília Mendonça, Ruth Dias, ficou com a tutela de bens do neto Léo Dias, de 2 anos, depois que o cantor Murilo Huff, abriu mão de administrar os bens do filho, fruto de seu relacionamento com a rainha da sofrência.

O sertanejo seria o tutor natural até a maioridade de Léo, mas, segundo o advogado da família, o sertanejo já havia tomado a decisão desde a morte da ex-namorada, de forma harmoniosa e em comum acordo com a família.

Além disso, também já foi dada a entrada ao inventário da cantora na Justiça de Goiânia. Boatos circularam dizendo que o valor do inventário seria de R$ 500 milhões, mas não corresponde ao real patrimônio da artista. Segundo o advogado, ao longo da vida Marília sempre priorizou ajudar a família e pessoas próximas. O único herdeiro que Marília Mendonça deixou foi o filho.

O advogado ainda ressalta que a família da rainha da sofrência não tem participação direta com os ganhos das músicas lançadas após a morte com a voz da cantora, pois são repassados primeiramente para a gravadora e para a empresa que a representava.

Guarda compartilhada entre Murilo Huff e mãe de Marília Mendonça

Murilo Huff e Ruth Dias contam com a guarda compartilhada do pequeno Léo Dias. A decisão foi tomada de forma tranquila entre as partes. À época da decisão, Ruth afirmou que esta seria a vontade da filha.

O cantor concordou em compartilhar a guarda com a avó materna pois a avó já vinha desempenhando um papel importantíssimo na criação de Léo. Ruth nega atritos com Huff.

Acidente que vitimou a cantora

Após mais de um ano e meio longe dos palcos devido a pandemia, Marília Mendonça retornava as apresentações irradiando felicidade e disposição. No dia 5 de novembro, a cantora postou um vídeo em suas redes sociais anunciando que estava indo em direção a Minas Gerais para realizar um fim de semana de apresentações.

Entretanto, o destino não foi concluído, devido a queda da aeronave, onde estava com outras quatro pessoas, sendo seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-pilto do avião.