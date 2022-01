Petição é criada por moradores de Goiânia para contestar preço do IPTU 2022

Desde que os valores do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) foram divulgados moradores de Goiânia tem reclamado sobre os reajustes do imposto. Como uma forma de se manifestação contra o aumento, a população do município criou uma petição virtual que será enviada ao Ministério Público de Goiás (MPGO).

No começo da tarde desta quinta-feira (27/1) a petição já contava com mais 6 mil assinaturas. Em relação ao reajuste do IPTU o Ministério Público de Goiás informou que uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) foi aberta solicitando esclarecimentos sobre as mudanças no cálculo do importo em Goiânia.

O novo Código Tributário Municipal (CTM) foi usado como base para calcular o valor a ser pago pelos contribuintes neste ano de 2022. Os valores foram reajustados em 10,06% e os boletos para o pagamento do IPTU foram disponibilizados pela prefeitura municipal neste mês de janeiro.

Para calcular o valor do imposto é preciso ter como base o acumulado do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sobre a alíquota do imposto. Em relação à área construída está será reajustada ainda para este ano baseando-se no Custo Unitário Básico (CUB) do mês de junho de 2021.

Anteriormente valor cobrado levava em consideração a localidade onde a residência ou empresa foi construída. Atualmente a taxa é fixada sobre o valor venal do imóvel. Famílias com imóveis de até R$ 120 mil estão isentas do pagamento do imposto, com a condição de que este seja o único imóvel que possuam.

Cálculo do valor do IPTU 2022

IPTU 2022 = valor venal do imóvel residencial X alíquota (variação entre 0,15% e 0,55%);

Imóveis de até R$ 100 mil possuem alíquotas mais baixas. As mais elevadas são para imóveis com valores superior a R$ 1 milhão;

As alíquotas de imóveis comerciam variam entre 0,75% e 1%;

Com as mudanças, a multa por atraso passou de 20% após 30 dias de atraso para 0,33% por dia. O teto para a multa chega a 20% do valor do imposto;

Custo Unitário Básico

O Custo Unitário Básico será usado como base para calcular o reajuste do valor de área construída. Nesta tabela o metro quadrado de uma casa modelo padrão é de R$ 1.906,90, barracões chegam a R$ 1.118,59, sobrados vão para R$ 2.383,63, apartamentos representam R$ 1.583,70 o metro quadrado e salas e escritórios comerciais o valor base é de R$ 1.580,12.