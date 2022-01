Cidade de Goiás decreta toque de recolher e suspende festividades de carnaval

Em novo decreto divulgado nesta quinta-feira (27), a Prefeitura da Cidade de Goiás aumentou as restrições na cidade, entre elas está o toque de recolher e a suspensão das festividades de carnaval.

As novas medidas são resultado do aumento de casos no município nos últimos dias, além das três novas mortes registradas nos primeiros dias deste ano. O documento fica em vigor até o dia 9 de fevereiro.

Caso alguma das medidas sejam descumpridas, o decreto prevê multa de R$ 3.300 e, em caso de reincidência, o valor pode chegar a R$ 4.950. Além disso, os estabelecimentos infratores podem ser fechados por 180 dias ou até a duração da situação de emergência na cidade. Há ainda previsão de multa para quem for flagrado sem máscara, no montante de R$ 110.

Novas determinações na Cidade de Goiás: toque de recolher e suspensão das festividades de carnaval

De acordo com o documento, o toque de recolher proíbe a circulação de pessoas em locais públicos entre 1h e 6h da manhã. Esta é a principal alteração nas medidas de combate à Covid-19.

Bares e restaurantes também estão proibidos de funcionar no período do toque de recolher, exceto os que estão localizados em postos de combustíveis, que devem atender em modelo drive-thru e suspender a venda de bebida alcoólica entre 1h e 6h.

Outras determinações são a suspensão de eventos públicos e privados de qualquer natureza, o consumo de bebida alcoólica em locais públicos entre 1h e 6h, a utilização de som mecânico e automotivo, ensaios e quaisquer atividades relacionadas ao carnaval.

Já em atividades econômicas e não econômicas, fica proibida a circulação de pessoas sem máscara. Além disso, a limpeza nos estabelecimentos deve ser intensificada e ter a oferta de álcool 70%.

Denúncias podem ser feitas por meio do telefone (62) 99966-02990 ou através do 190 da Polícia Militar.

Clique e veja a íntegra do decreto.