Lissauer e Paulo do Vale solicitam duplicação da BR-452, entre Rio Verde e Itumbiara

Após cumprir agenda de trabalho na região Norte do estado e pautado pela conduta representativa, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), seguiu para o Sudoeste goiano, onde participou, em Rio Verde, da audiência pública promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que discutiu a concessão de rodovias estaduais importantes. Entre elas, a BR-060, entre Goiânia e Rio Verde; e a BR-452, que liga Rio Verde a Itumbiara.

Ao lado do prefeito do município, Paulo do Vale, de demais gestores da região e de lideranças classistas e políticas, o chefe do Poder Legislativo ressaltou a importância do debate, sobretudo, diante das demandas relacionadas à malha viária do Sudoeste goiano, como a duplicação da BR-452. Segundo o parlamentar, o tema vem sendo discutido há anos e, agora, com a implantação da Plataforma Multimodal da Ferrovia Norte-Sul e com a previsão de aumento expressivo no fluxo de veículos pesados, a execução desta obra ficou ainda mais necessária.

“Vejo essa audiência pública como um momento muito oportuno para debatermos questões extremamente importantes da nossa região, como a duplicação da BR-452, que há muitos anos vem sendo discutida em nosso município. Sabemos que a Plataforma Multimodal vai mudar totalmente a trafegabilidade de veículos pesados nessa via e por isso hoje, ao lado de prefeitos e representantes da sociedade, estamos reforçando esse pedido à ANTT para priorizar e dar uma atenção especial à essa demanda”, destacou Lissauer.

Por sua vez, o prefeito Paulo do Vale também salientou a necessidade da duplicação da rodovia que, segundo ele, é hoje um dos principais anseios do setor produtivo e de toda a sociedade. “Estamos apresentando nesta audiência os desejos da nossa sociedade para que a gente possa ter uma concessão justa e que traga, principalmente, segurança para os usuários dessas rodovias. Precisamos dar prioridade na duplicação da BR-452, uma vez que, com o pleno funcionamento da Plataforma Multimodal, teremos, por ano, cerca de 300 mil caminhões bitrens entrando e saindo desse complexo”, pontuou o prefeito.

Contribuições de Rio Verde à ANTT

Além da duplicação da BR-452, também foram apresentadas na audiência pública pelos representantes do Poder Executivo, setor empresarial e comunidade rio-verdense, outras necessidades a serem contempladas no Edital de Concessão dos Lotes CN1 e CN2. Entre elas, estão a implantação de marginais no perímetro urbano entre o antigo Frigorífico Margem e a indústria BRF; passarelas nas BR’s 452 em frente ao Denit e na 060 próximo a Kowalski/LDC; viaduto de acesso à Plataforma Multimodal na BR-452 e implantação de anel viário do entroncamento da BRF na BR-060 até o KM 9 da BR-452.

No debate, foram indicadas ainda outras contribuições como ponto de descanso para motoristas na BR-452; novo trevo de acesso à GO-174 na saída para Aparecida do Rio Doce; mudança do posto da PRF para após o posto Décio na BR-060, sentido Rio Verde/Goiânia; Intervenção com obras de engenharia no entroncamento da BR-060 com a BR-452; correção dos pontos de aquaplanagem na BR-060; reavaliação dos pontos de acesso às empresas de calcário e alocar na BR-452 retornos próximos às estradas vicinais com maior fluxo de veículos.

Audiências Públicas

Promovidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), as audiências públicas tem como objetivo principal colher contribuições a respeito da exploração de lotes rodoviários localizados nas regiões Centro-Oeste e Norte do país. O projeto, que foi desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), contempla os seguintes lotes: Lote CN 1 (BR-060/452/GO), Lote CN 2 (BR-060/364/GO/MT), Lote CN 3 (BR-070/174/364/MT/RO) e Lote CN 5 (BR-364/RO).