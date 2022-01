Médico é preso por exercício irregular da profissão ao atender delegado, em Cavalcante

Em nota divulgada na manhã desta sexta-feira (28), a Polícia Civil se manifestou sobre o caso de um médico que teria, supostamente, sido preso por negar atendimento prioritário a um delegado, em Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros. Segundo a polícia, o médico foi detido por exercício irregular da profissão, além de outros crimes.

O delegado chegou na unidade de saúde nesta quinta-feira (27), com sintomas gripais e fez o teste rápido de Covid-19. No decorrer do dia, segundo a polícia, o delegado voltou na unidade de saúde para tratar dos exames.

Com o diagnóstico positivo para a infecção do novo coronavírus, testemunhas informaram que o delegado teria exigido atendimento prioritário por ser autoridade, mas o médico se recusou. Posteriormente, o delegado deu voz de prisão ao médico e o levou para a delegacia.

A defesa do médico informou que ele está detido no presídio de Alto Paraíso, mas há um alvará de liberação expedido. Além disso, ainda segundo a defesa, o registro do médico no Conselho Regional de Medicina (CRM) do Mato Grosso estaria vencido. Em Goiás, ele tem um registro que foi cancelado, mas continua ativo no CRM do Distrito Federal.

Informações apontam que o homem tem contrato, desde 2016, com o programa Mais Médicos do Governo Federal. A defesa afirma que toda a documentação do cliente está correta.

Polícia Civil emite nota sobre caso do médico preso após atender delegado em Cavalcante

De acordo com a Polícia Civil, nas visitas que fez ao posto médico para tratar de seus exames, e em decorrência da forma em que o profissional o atendia, o delegado constatou que o médico estaria atuando de tal maneira por insegurança, dado ao exercício profissional irregular praticado. Levantamentos da polícia apontaram que o médico estava com registro cancelado junto ao Conselho Regional de Medicina de Goiás.

