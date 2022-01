Mulher é presa por aliciar as filhas em troca de drogas, em Trindade

Nesta sexta-feira (28/1) a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Trindade, cumpriu dois mandados de prisão preventiva contra um homem, de 53 anos, e uma mulher, de 27 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com informações da PCGO, a mulher é mãe das vítimas e teria autorizado que o homem se relacionasse sexualmente com filha mais velha, que tinha 7 anos de idade quando os estupros começaram a acontecer. A mulher também foi acusada de praticar atos libidinosos com a menina.

A suspeita é de que o crime era permitido em troca de drogas e que, uma outra menina de apenas 3 anos, estaria sendo “negociada” para intercurso sexual com o suspeito. Todavia, não houve consumação da relação. No momento da prisão, foram apreendidos um aparelho celular pertencente á suposta autora e a justiça concedeu a extração de dados do aparelho.

Ao verificarem os arquivos de mídia do celular apreendido, a PCGO encontrou um vídeo onde a filha mais velha da mulher, com 8 anos na época, era abusada sexualmente pelo homem de 53 anos. Em agosto de 2021 a DPCA já havia indiciado o suspeito pelo crime de estupro de vulnerável contra uma amiga de sua filha.

A divulgação da imagem e identificação do preso foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019, Portaria nº 547/2021 – PC e despacho do Delegado de Polícia responsável pela prisão, especialmente porque o preso é suspeito de praticar outros crimes graves e a divulgação de suas imagens pode auxiliar no esclarecimento de outras infrações penais, após reconhecimento por possíveis vítimas e testemunhas.

Além do casal preso suspeito de estupro de vulnerável, um empresário foi detido por agenciar menores para o sexo

Um executivo sócio de um grande grupo econômico do Estado de Goiás, que não teve a identidade revelada, foi preso no último dia 11 de janeiro suspeito de agenciar menores para sexo, em Goiânia. A prisão em flagrante foi feita pela Polícia Civil, por meio da equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC).

Durante a operação de combate a crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em uma casa em um condomínio fechado e na empresa com sede em um edifício comercial, onde trabalha o suspeito, de 37 anos.

As investigações apontam que o homem mantinha conversas via WhatsApp acerca do agenciamento de crianças e adolescentes para a prática de sexo, além de pagar pelo fornecimento de links com pacotes de fotos e vídeos de teor pornográfico infantil.

De acordo com a Polícia Civil, ainda foi constatado que o executivo instigava um segundo investigado a praticar atos sexuais com adolescentes e crianças, incluindo o irmão de 10 anos de idade, que foi estuprado.

O caso segue sendo investigado pela equipe da DERCC.