Mulher em trabalho de parto sofre acidente a caminho de hospital, em Anápolis

Na noite desta quinta-feira (27/1) uma mulher em trabalho de parto, e a mãe dela de 43 anos de idade, ficaram feridas após o carro em que estavam colidir contra um outro veículo. O caso aconteceu a 55 km de Goiânia, no Bairro Jundiaí, em Anápolis. O acidente aconteceu após as vítimas saírem da Santa Casa municipal e se direcionarem à maternidade.

A mulher de 43 anos e a filha ficaram levemente feridas e foram encaminhadas para unidades de saúde de Anápolis. Após a colisão, o condutor do veículo que bateu no carro das vítimas fugiu do local sem prestar socorro.

De acordo com informações do boletim de ocorrência registrado sobre o caso, a mulher de 43 anos era a motorista e acompanhava a filha, que se encontrava prestes a ganhar bebê, para a maternidade. A o passar mal, a gestante se encaminhou para a Santa Casa de Anápolis, recebeu atendimento e um encaminhamento para dar entrada na Maternidade Dr. Alberto.

Diante das novas orientações, a mãe buscou o carro em que estavam no estacionamento e pegou a filha na porta da enfermaria da Santa Casa para levá-la à maternidade. As vítimas se locomoviam pela rua Visconde de Taunay quando foram surpreendidas por um GM/Vectra, de cor escura, que tingiu a lateral do Fiat/Uno Mille em que estavam. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Além da mulher que se acidentou enquanto ia para a maternidade, outra foi arremessada a 3 metros de distância após ser atropelada

Na manhã do último dia 17 de janeiro uma mulher foi arremessada a 3 metros de distância e ficou gravemente ferida após ser atropelada na Avenida Leste Oeste, na altura do bairro Goiá, em Goiânia, enquanto atravessava a rua.

Segundo informações de testemunhas e vestígios do local do acidente, a o condutor do veículo Kia Picanto, envolvido no acidente, trafegava na pista da esquerda pela Avenida Leste Oeste, sentido Cidade Jardim, quando deparou-se com a vítima, de 41 anos, que atravessava a avenida.

As apurações apontaram que o sinal semafórico estava verde para o condutor do veículo e que a vítima, ao fazer a travessia, não respeitou que o semáforo estava aberto para a passagem de veículos.

Com o impacto da colisão frontal, a vítima foi arremessada à uma distância de 3 metros do local. Com a intensidade do impacto, a vítima caiu na pista central, sofrendo graves lesões pelo corpo, inclusive traumatismo cranioencefálico (TCE).

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) estiveram no local, prestaram os primeiros socorros e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O estado de saúde da vítima é grave.

Equipes do BPMTRAN, CBM e peritos criminais estiveram no local para que as providências de praxe fossem tomadas. Imagens de câmeras de segurança dos comércios próximos ao local do acidente foram solicitadas.