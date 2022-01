Caminhão saí da pista e capota na GO-154, em Pilar de Goiás; uma pessoa morreu

Um acidente de trânsito, do tipo saída de pista seguido por capotamento envolvendo um caminhão, foi registrado na GO-154, próximo ao município de Pilar de Goiás, localizado a 244 km de Goiânia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), lotado na cidade de Ceres, foi acionado para atender a ocorrência, sendo necessário que a corporação realizasse o procedimento de desencarceramento com o auxílio de um guindaste.

Mediante a gravidade do acidente uma pessoa, do sexo masculino e com idade aproximada de 23 anos, ficou presa às ferragens. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local para auxiliar na ocorrência e constatou o óbito da vítima no local.

Após o atendimento da ocorrência as equipes do Samu e Corpo de Bombeiros deixou o corpo do homem aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Além da saída de pista e capotamento com vítima, um outro acidente do tipo saída de pista foi registrado em Goiás

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado na tarde deste sábado (29/1) para atender uma ocorrência de trânsito do tipo saída de pista. O acidente aconteceu na GO 156, KM 7, em Avelinópolis, município localizado a cerca de 76 km de Goiânia.

Com o impacto da colisão, uma pessoa ficou presa às ferragens, sendo necessário que a corporação realizasse o procedimento de extricação. Durante o atendimento foi constatado que a vítima se encontrava sem sinais vitais. Após o atendimento da ocorrência a via foi deixada sob os cuidados da Polícia Militar de Goiás (PMGO).

Neste fim de semana foram registrados três acidentes em um mesmo trecho da GO-070

Na manhã deste sábado (29/1) o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) informou que na noite desta sexta-feira (28) foram registrados 3 acidentes na GO-070, entre Itaberaí e Goiás, envolvendo cerca de 8 veículo no total.

De acordo com as informações repassadas pela corporação o primeiro acidente atendido refere-se a um capotamento, onde a vítima foi jogada para fora do veículo e, após receber os primeiros socorros, foi encaminhada para Hospital Municipal de Itaberaí, com ferimentos graves.

Após a finalização do primeiro atendimento e encaminhamento da vítima para a unidade de saúde, o CBMGO foi acionado para socorrer um acidente de trânsito envolvendo uma carreta carregada de areia que perdeu o controle e tombou próximo ao local do primeiro acidente. Com o tombamento a carga se espalhou pela pista e bloqueou a passagem de veículos, o que gerou o congestionamento da via. Ninguém se feriu.

O terceiro acidente aconteceu aproximadamente a dois quilômetros antes do segundo acidente e já com os veículos parados devido a interdição da pista. Devido ao congestionamento, uma carreta que transportava cargas vivas (gado) não conseguiu frear e colidiu contra a traseira de um carro, gerando um engavetamento de cinco veículos. Uma pessoa ficou levemente ferida .

Para retirar os veículos, a carreta e a carga de areia, as equipes do Corpo de Bombeiros contaram com o auxílio de máquinas agrícolas da Prefeitura de Itaberaí e de fazendeiros próximos ao local dos acidentes. Uma limpeza da pista e a retirada da carreta que transportava o gado foi feita pelo CBMGO. A GO-070, onde os acidentes aconteceram, ficou sob os cuidados da polícia rodoviária estadual.