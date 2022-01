Chapada dos Veadeiros está entre os melhores destinos de 2022

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, localizado no Nordeste de Goiás, foi escolhido entre os melhores destinos turísticos para “quem ama o ar livre”, segundo o Travellers Choice 2022, prêmio da plataforma TripAdvisor. Assim, o local é considerado o 23º melhor do mundo para quem está “em busca de novas aventuras e diversão”.

Segundo o Travellers Choice 2022, no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros é possível encontrar cachoeiras de tirar o fôlego, bem como piscinas naturais “cintilantes”. Além disso, lembra que o local é conhecido por suas trilhas, como a Sete Quedas, dos Saltos e dos Cânions. Ademais, destaca cachoeiras como de Prata e de Santa Bárbara.

Em 2021, a Chapada dos Veadeiros já havia sido escolhida o melhor parque nacional do Brasil. Além disso, listado como o 259º mehor destino do mundo para visitar.

Mais sobre o prêmio Travellers Choice 2022

Nesta categoria do prêmio do TripAdvidor, a liderança ficou com a Arenal Volcano National Park, na Costa Rica. O local é um dos vulcões mais ativos do mundo. Além disso, há destinos na Índia, na Tanzânia, no Quênia, no Alaska e na Nova Zelândia.

Segundo o TripAdvisor, os vencedores do prêmio “Travellers Choice – Os melhores dos melhores”, são decididos pelos internautas. Dessa forma, são baseados em dados de viajantes de verdade que vão, experimentam e compartilham experiências.

Em 2022, além da Chapada dos Veadeiros, os municipios brasileiros de Natal (RN) e Paraty (RI) aparecem na categoria dos destinos que estão em alta. Dessa forma, devem receber um alto número de turistas durante o ano.