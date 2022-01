DNS a holding dona do Grupo Investidor Sardinha adquire participação minoritária no 1% investidor

O Grupo Investidor Sardinha, atualmente à frente da Escola A Única Verdade Possível, do canal Investidor Sardinha no YouTube com mais de 400 mil inscritos e da plataforma de investimentos IsaEx, acaba de anunciar mais uma aquisição, uma participação minoritária no grupo educacional 1% Investidor, que atualmente tem mais de 5000 alunos nos cursos T5K e MQ1.

Segundo o fundador e presidente do Investidor Sardinha, Raul Sena, a participação é estratégica, o 1% investidor complementa a nossa esteira de produtos, por trabalhar com um público que ainda não começou a empreender ou não tem dinheiro para investir, o Antônio tem feito a diferença no cenário brasileiro, com alunos que conseguiram sair do zero para uma renda superior a R$ 15 mil em pouquíssimo tempo. “Quando vi aquilo, achei genial”.

Os três sócios do 1% investidor, Antônio Jr, Julia Amorim e Tiago se mudaram de Florianópolis para Goiânia e a partir de Março iniciam suas operações na nova sede da empresa que está sendo reformada. O edifício de 900 metros era utilizado antes pela Balada Musical empresa do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Segundo Antônio Jr fundador do 1% investidor, a meta do grupo para esse ano é faturar R$ 10 milhões e a participação do Grupo Investidor Sardinha deixa isso muito mais fácil. O perfil de Antônio Jr no Instagram, hoje soma mais de 105 mil seguidores (@umporcentoinvestidor) e mais de 300 mil no Tik Tok.

João Franco, diretor financeiro da holding Do Not Scare (DNS), alerta que essa é apenas a primeira das fusões e participações que o grupo pretende fazer esse ano.

De acordo com a holding, o Grupo Investidor Sardinha, alcança atualmente mais de 5 milhões de pessoas todos os meses e tem presença relevante em praticamente todas as redes sociais brasileiras.