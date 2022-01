Mulher morre após moto em que estava bater contra meio-fio, em Goiânia

Na noite deste sábado (29/1) uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após a moto em que estavam colidir contra um meio-fio, no bairro Jardim Cerrado 2, em Goiânia.

Segundo informações da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), a vítima fatal é uma mulher de 30 anos e a outra vítima, que ficou em estado grave, é um homem que não teve a idade revelada. As causas que levaram o veículo a colidir contra o meio-fio ainda são desconhecidas.

Acredita-se que as vitimas seguiam pela Avenida Sol Nascente, quando perderam o controle da motoneta. Com o impacto a mulher foi arremessada contra um poste de iluminação pública, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência. Chegando ao local do acidente, os primeiros socorros foram prestados ao homem e ele foi encaminhado, em estado grave, para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol).

A Dict informou que ainda não se sabe qual das vítimas estava na direção do veículo no momento do acidente, mas esclareceu que um inquérito será instaurado para apurar as circunstâncias envolvendo o caso.

Além da mulher que morreu após bater no meio-feio, uma caminhonete atropelou um casal na Vila Pedroso

Na madrugada deste sábado (29/1), uma mulher morreu após a motocicleta em que ela e o marido estavam, ser atingida por um veículo. O acidente aconteceu na rua Firenze, localizada na Vila Pedroso, em Goiânia.

Uma equipe da Delegacia de Crimes de Trânsito (DICT), da Polícia Civil de Goiás, foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com as informações apuradas pela corporação o casal seguia no sentido do Jardim das Oliveiras e foi atingido por uma caminhonete no momento em que faziam uma rotatória.

Com o impacto da batida, o condutor da motocicleta ficou ferido e a esposa, que estava na garupa, morreu no local. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado.