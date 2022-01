4 rodízios de hambúrguer para você aproveitar em Goiânia

Hambúrguer é muito bom, né?! Mas a experiência pode ficar ainda melhor se você puder experimentar várias combinações de uma só vez do prato em versão mini. Por isso, talvez, os rodízios de hambúrguer estejam caindo no gosto de quem vive em Goiânia. O serviço já é oferecido por algumas hamburguerias da cidade, que apresentam valores atrativos para uma degustação ampla. Afinal, ela não está limitada aos sanduíches.

Dessa forma, nos quatro lugares onde ocorrem rodízios de hambúrguer, inclusive com opção vegetariana, que encontramos na capital, os clientes também têm acesso a acompanhamentos. Assim, é possível degustar batatinha frita, onion rings, frango empanado e até panelinha! Isso sem falar em bebidas ofertadas por alguns espaços, como chopes e caipirinha por até 1 real.

Confira a lista de rodízios de hambúrguer em Goiânia

1. Studio Burger

A Studio Burger é uma das hamburguerias mais tradicionais da capital. Dessa forma, oferece receitas de hambúrgueres gourmet, que prometem surpreender o paladar. E a possibilidade de degustá-las em uma só oportunidade é no Rodízio de mini hambúrguer, que acontece somente às quartas.

Assim, além dos sanduíches, tem entradas, como tapas de bacon, onion strings, fritas e pururuca de queijo coalho. Ademais, a sobremesa é: mini burger de nutella ou doce de leite.

Endereço: Rua T-37, nº 3000, no Setor Bueno

Funcionamento: Todos os dias, das 17h às 2h. Rodízio somente na quarta.

Valor do rodízio: R$ 59,90 por pessoa

Instagram: @studio.burger

2. Uau Burguer

A Uau Burger, no Jardim América, entrou na lista de rodízios de hambúrguer em Goiânia por oferecer em todos os dias de funcionamento, rodízio de mini hambúrguer. Como acompanhamentos, tem batatinha frita, frango empanado e molhos.

Endereço: Avenida C-171, n°288, no Jardim América

Funcionamento: Terça a domingo, das 18h às 23h

Valor do rodízio: R$ 33 por pessoa

Instagram: @uauburguer_

3. Jp’s Burger Beer

O rodízio de mini hambúrguer do JP Burger Beer, no Jardim Palnalto, tem ainda panelinha, batata frita, frango empanado e várias promoções de bebidas. Assim, chopes e drinks, como a caipirinha, são vendidos em ofertas que chegam a 1 real (cada).

Endereço: Avenida T-9, no Jardim Planalto

Funcionamento: De segunda a sábado, das 19h às 23h30

Valor do rodízio: R$ 29,99 por pessoa, de segunda a quinta. R$ 32,99 por pessoa sexta, sábado e feriados.

Instagram: @jpsburgerbeer

4. WR Carnes Grill

O rodízio do WR Carnes Grill, em Goiânia, oferece 9 tipos de mini hambúrgueres, com opção vegetariana. Além disso, tem acompanhamentos, como fritas, anéis de cebola empanados e pancetinha. No total, são cinco tipos de acompanhamentos para os sanduíches da casa.

Endereço: Avenida C-104, nº 701 , no Jardim América

Valor do rodízio: De R$26,90 a R$49,90

Funcionamento: Terça a quinta, das 18h às 23h

Instagram: @wrcarnesgrill

