Aparecida oferta 642 vagas de trabalho nesta semana

A Prefeitura de Aparecida, por meio do Sistema Municipal de Emprego (SIME), tem ofertado centenas de oportunidades de trabalho toda semana. Nesta segunda-feira, 31 de janeiro, estão disponíveis 642 vagas de emprego. A Secretaria Municipal do Trabalho é a responsável por captar as vagas das empresas e colaborar com o processo de seleção dos interessados.

Para concorrer às vagas, o trabalhador interessado deve agendar atendimento presencial no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Basta acessar o site http://trabalho.aparecida.go.gov.br/.

O candidato deve clicar em Vagas de emprego, selecionar a vaga que deseja, clicar em Quero me candidatar, onde será encaminhado para a janela de agendamento. Em seguida, deve selecionar o código Nº 60 – Vagas De Emprego No Sistema Municipal de Emprego e o local de atendimento presencial.

No dia e horário agendados, o interessado nas vagas de emprego deve comparecer a uma das três unidades do SAC: na Cidade Administrativa Luiz Alberto Maguito Vilela (Avenida Gervásio Pinheiro, setor Solar Central Park – térreo); na do Parque Flamboyant (Avenida Bela Vista, s/n, Praça João Natal de Almeida – CEU das Artes – Parque Flamboyant); e no SAC do Parque Veiga Jardim (situado na Avenida Escultor Veiga Vale, em frente ao terminal de ônibus).

O trabalhador deve apresentar os seguintes documentos pessoais: RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato. Caso exista vaga disponível no seu perfil, o trabalhador receberá uma carta de encaminhamento para realizar a entrevista de emprego na empresa contratante. Se não encontrar a vaga, o interessado pode acessar o site novamente e agendar uma nova busca presencial, pois as oportunidades são atualizadas diariamente pela Central de Captação de Vagas. Informações pelo telefone (62) 9 9194-3491.

Além disso, a Prefeitura de Aparecida também está disponível para os empresários que buscam mão de obra para suas empresas. O número de WhatsApp disponível para as empresas realizarem o cadastro das vagas de emprego é (62) 9 9297-4113.

Confira a relação de vagas disponíveis nesta semana:

217 Vendedor Externo

51 Estagiário

50 Repositor de mercadorias

34 Auxiliar de produção

32 Motorista entregador

30 Movimentador de mercadoria

20 Primeiro Emprego

15 Montador de estruturas metálicas

15 Montador Soldador

15 Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais)

15 Servente de obras

15 Soldador

10 Auxiliar operacional

10 Jovem aprendiz

9 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas)

7 Porteiro (PCD)

6 Consultor Comercial

5 Ajudante de carga e descarga

5 Auxiliar de almoxarifado

5 Operador de Máquina

5 Soldador mig

5 Supervisor Comercial

4 Arte finalista

4 Operador de máquinas fixas, em geral

3 Jardineiro

3 Motorista de caminhão

3 Operador de caixa

3 Auxiliar de estoque (PCD)

3 Técnico em eletromecânica

2 Assistente comercial

2 Auxiliar administrativo

2 Auxiliar de Departamento Pessoal

2 Cortador de roupas

2 Garçom

2 Lavador de veículos

2 Saladeira

2 Supervisor de almoxarifado

2 Torneiro mecânico

1 Analista Contábil

1 Analista de controladoria

1 Analista de departamento pessoal

1 Analista de PCM

1 Analista de Qualidade

1 Analista de TI

1 Auxiliar de desenvolvimento de produto

1 Auxiliar de faturamento

1 Auxiliar de instalação

1 Auxiliar de serviços Gerais

1 Coordenador de transportes

1 Copywriter

1 Cortador de tecido

1 Encarregado de corte na confecção do vestuário

1 Encarregado de Loja

1 Engenharia de Produção

1 Gerente de restaurante

1 Impressor digital

1 Mecânico

1 Mecânico de Maquinas pesadas

1 Operador de Retroescavadeira

1 Pedreiro

1 Supervisor de costura interna

1 Técnico mecânico (calefação, ventilação e refrigeração)

1 Tingidor de roupas