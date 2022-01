Convenção das Assembleias de Deus de Goiás declara apoio à pré-candidatura de Lissauer à Câmara Federal

Já manifestada pelo presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), a sua pré-candidatura a deputado federal vem ganhando cada vez mais força e o amplo respaldo de diversos segmentos em todo o estado. Na noite de sábado (29) em Rio Verde, o parlamentar participou da 50ª Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Convenção das Assembleias de Deus de Goiás (Cadesgo) e, durante a realização da cerimônia, o presidente da instituição religiosa, pastor Jailton Rocha, formalizou o apoio de toda a entidade ao projeto político do chefe do Poder Legislativo, bem como, à pré-candidatura do líder evangélico, Enildo Cabral, a deputado estadual. Ambos foram anunciados como os candidatos oficiais da comunidade evangélica assembleiana.

Ressaltando a sua conduta representativa e o compromisso parlamentar firmado junto à cidade de Rio Verde e a todo o estado de Goiás, o presidente da Alego destacou que o apoio declarado pela Cadesgo ao seu projeto político do pleito eleitoral deste ano resultará em bons frutos, não só para a comunidade religiosa do município, mas para toda a sociedade goiana. Segundo ele, assim como no Legislativo estadual, a sua atuação na Câmara Federal continuará pautada pelos valores da ética e da moral, sobretudo, na defesa da família, dos princípios cristãos e, principalmente, da lisura e transparência no exercício público.

“Hoje aqui, junto a várias lideranças religiosas do nosso município e de todo o estado, estamos assumindo o compromisso de continuar trabalhando sob os valores éticos e morais, defendendo a família goiana e brasileira e, principalmente, os princípios cristãos que infelizmente se perderam em governos passados. Eu assumo essa responsabilidade com a igreja, não só de Rio Verde, mas de todo o estado de Goiás. Unidos, com muito diálogo, equilíbrio e transparência, tenho certeza que faremos grandes coisas por toda a sociedade goiana. Esse é o nosso desejo e assim trabalharemos”, disse Lissauer Vieira.

Por sua vez, o presidente da Cadesgo, pastor Jailton Rocha, salientou que a decisão de apoiar a pré-candidatura de Lissauer a deputado federal foi definida em comum acordo com os demais membros da Convenção. Segundo ele, uma escolha “sábia e muito acertada”. “Nós formamos uma chapa e chegamos em um denominador comum, que foi a escolha do deputado Lissauer Vieira como o nosso candidato a deputado federal. Uma decisão sábia e muito acertada porque sabemos da sua conduta e da sua excelente atuação. Com certeza, a nossa comunidade evangélica e todo o estado de Goiás tem muito a ganhar com este grande projeto político”, enfatizou.

Da mesma forma, o presidente da Assembleia de Deus de Rio Verde, pastor Wellington Rocha, também reforçou a importância do respaldo oferecido pela Cadesgo à pré-candidatura de Lissauer à Câmara Federal e de Enildo Cabral ao Legislativo estadual. “São homens de palavra, de boa conduta e que têm muito a contribuir com toda população rio-verdense. O deputado Lissauer nunca deixou de estar aqui conosco, é uma pessoa altamente capacitada, com ideal e formação cristã. Por isso, vejo esse apoio como uma necessidade para a igreja de Rio Verde e para todo o estado de Goiás”, pontuou o líder evangélico.

Já o pré-candidato a deputado estadual, Enildo Cabral, manifestou a sua alegria de ter o seu nome, juntamente com o nome deputado Lissauer, escolhidos pela Convenção. “Eu faço parte dessa igreja há vinte anos, a gente faz parte desse povo. Então me sinto feliz e muito honrado por essa escolha e por essa parceria junto ao deputado Lissauer. Nós temos uma igreja forte, pujante e com grandes lideranças que, com certeza, nos ajudaram muito neste importante projeto”, declarou.

Cadesgo

Com mais de 50 mil membros em todo o território goiano, a Convenção das Assembleias de Deus de Goiás (Cadesgo) representa, atualmente, mais de 400 igrejas em 40 campos. Sob a liderança do pastor Jailton Rocha, a entidade tem como objetivos promover a união e o intercâmbio entre as Assembleias de Deus; zelar pela observância da doutrina bíblica incrementando a evangelização e estudos bíblicos; exercer ação disciplinar sobre os seus membros e atuar no sentido da manutenção dos princípios morais e espirituais inspirados na Bíblia.