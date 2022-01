Gean Carvalho é nomeado para Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás

Foi publicada nesta segunda-feira (31/1), no Diário Oficial, a nomeação do jornalista e pesquisador Gean Carvalho para a Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás. Gean é tio do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela.

O convite foi feito por Ronaldo Caiado (DEM) na semana passada, após a exoneração do jornalista Tony Carlo, na segunda-feira (24). Desde então, Adriano Rocha Lima, secretário-geral da Governadoria, havia assumido a pasta interinamente.

Em janeiro do ano passado, Gean assumiu o cargo de secretario executivo de Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Goiânia, entretanto foi exonerado em abril após o rompimento do atual prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e o MBD.

Durante sua atuação política, Gean já participou de compromissos em campanhas eleitorais dentro e fora do Estado de Goiás, além de ter assumido a secretaria de Comunicação na gestão de Maguito Vilela, no ano de 1990.

Resistência de Gean Carvalo em assumir a secretaria de comunicação do Governo de Goiás

Desde que o convite foi feito, Gean apresentava resistência em assumir o cargo por causa de seus negócios, pois é proprietário do Instituto de Pesquisa Fortiori e da Agência Desigual.

Recentemente a agência Desigual venceu o processo licitatório para realizar a publicidade do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), além de ter sido contratada pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) em 2021. Em relação aos valores dos contratos, o Detran teria pagado a importância de R$ 30 milhões para três agências de comunicação e a Alego desembolsou R$ 17 milhões para a mesma quantidade de agências. Ambos os contratos têm vigência de um ano.

De acordo com governamentistas não existe nenhum tipo de impedimento legal para a nomeação de Gean Carvalho, pois os trâmites aconteceram no ano passado, antes de qualquer conversa sobre nomeação no governo. Entretanto, a agência deve desistir do certame do Detran, pois Gean considera conflito de interesses, segundo pessoas próximas.