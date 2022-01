Menino que se afogou ao ter braço sugado em piscina é transferido para Goiânia

Foi transferido para um hospital de Goiânia um menino, de 8 anos, que se afogou após ter o braço sugado por um ralo de piscina em um hotel de Anápolis, a 55 quilômetros da capital. O acidente aconteceu na tarde de domingo (30), durante a comemoração de casamento do pai da criança.

Informações preliminares apontam que o menino ficou com o corpo totalmente submerso e sem respirar por cerca de três minutos. Em depoimento, a babá informou que, quando percebeu a situação, chamou outras pessoas para ajudar a criança.

Quando a equipe de socorro chegou, o menino já estava fora da piscina e era assistido por pessoas que estavam no local. Após reanimar o menino, os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica do município.

Entretanto, devido a gravidade dos ferimentos, ele precisou ser levado para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Ele teve uma lesão no antebraço direito, ferimentos na mão e algumas escoriações.

Em nota, o hotel onde aconteceu o acidente informou que todas as áreas de lazer, banheiros, saunas, hidromassagem e piscina contam com equipamentos e informativos de segurança. Além disso, o hotel também informou que está acompanhando o caso.

Como o nome do menino não foi divulgado, a equipe não conseguiu atualização sobre o seu atual estado de saúde.

Afogamentos em Goiás

Dados de estatísticas do Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO) apontam que, até o momento, o estado registrou cinco ocorrências de afogamentos. Entretanto, o número pode ser maior, pois os dados levam em consideração apenas casos com participação dos bombeiros.

No ano passado, no mês de janeiro, foram registrados quatro casos de afogamento em Goiás. Os meses com mais casos deste tipo foram setembro e fevereiro, com 20 e 16 registros, respectivamente.