Presidente da Câmara de Araguapaz atira contra servidor público após briga

O presidente da Câmara Municipal de Araguapaz, Amaury Germano de Lima, se envolveu em uma polêmica neste fim de semana, após atirar em direção a um servidor público. A confusão teria acontecido após os envolvidos apresentarem divergências políticas entre si. Ninguém se feriu.

O caso aconteceu na noite deste sábado (29/1), quando Amaury estaciona o seu veículo na porta de um comércio local e, antes mesmo que ele desça do carro, já é abordado pelo segundo envolvido.

Mediante a rápida abordagem, o presidente da Câmara Municipal desce do carro, saca a arma, vai se afastando do servidor público e atira no chão, em direção ao homem.

Sobre o caso, Amaury se manifestou dizendo que recebeu uma chamada telefônica onde foi informado que o servidor público havia ameaçado agredir o parlamentar e no momento em que parou o seu veículo, já foi abordado antes mesmo de descer do carro.

Outro ponto levantado pelo vereador é de que ele acredita que a discussão tenha acontecido por divergências políticas, mas não sabe explicar com detalhes as causas da briga.

“Como presidente da Câmara, desde 2012 nunca teve os balancetes votados e o TCM [Tribunal de Contas dos Municípios] nos notificou. A gente tinha que colocar os balancetes [em votação], porque isso dá improbidade administrativa. Estou fazendo apenas o meu papel”, disse Amaury.

Porte de arma e disparos contra servidor

Em relação ao fato de estar armado e ter disparado em direção ao servidor público, o parlamentar informou que possui autorização para portar a arma, além de ter registro como atirador, caçador e colecionador (CAC).

“Jamais vou atirar em uma pessoa desarmada. Eu sou um profissional de tiro, sou um cara preparado, então eu atirei no chão para alertar e para ver ser ele [servidor público] parava. Eu corri armado. E se eu não corro, ele ia bater em mim”, declarou o presidente da Câmara.

O Dia Online tenta contato com os envolvidos, bem como com a Câmara Municipal de Araguapaz e aguarda retorno.