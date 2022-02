Aumento do IPTU em Goiânia: vereadora pede impeachment de Rogério Cruz

O aumento do IPTU em Goiânia tem gerado discussões acaloradas nos últimos dias, tanto na Câmara Municipal, quanto em meio aos moradores da capital. Por este motivo, a vereadora Gabriela Rodart protocolou um pedido de impeachment do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

De acordo com a vereadora, Rogério Cruz foi o responsável pelo maior aumento do imposto da história e que os moradores não vão aguentar a situação por mais três anos.

“Protocolizei hoje do pedido de impeachment do prefeito de Goiânia Rogério Cruz. Em tempos de pandemia foi o responsável pelo maior aumento de IPTU da história. Goiânia não vai aguentar sangrar por mais 3 anos”, escreveu nas redes socais.

Além disso, a vereadora também criticou a demora para entregar o simulador do IPTU, que só foi fornecido depois de mais de quatro meses após sancionado do Código Tributário Municipal. Desta forma, fez com que os vereadores não tivessem total compreensão do novo IPTU.

Aumento do IPTU em Goiânia: vereador se veste de palhaço na Câmara Municipal

O vereador Sargento Novandir (sem partido) entrou na Câmara Municipal de Goiânia vestido de palhaço, fazendo malabarismos, com uma música circense, nesta terça-feira (1º).

O sargento alegou que foi “feito de palhaço” ao ser enganado sobre o novo código tributário, que foi aprovado com seu voto no ano passado. Ele afirmou que é totalmente contra o aumento do IPTU e ITU.