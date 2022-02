Gibiteca Jorge Braga promove Semana das Histórias em Quadrinhos

A Gibiteca Jorge Braga, unidade da Secult Goiás, promove a Semana Nacional das Histórias em Quadrinhos, desta quarta-feira (2/2) até a próxima sexta-feira (4/2). Assim, a programação terá atividades presencial e on-line, que acontece no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia. A iniciativa terá lives, palestras e discussões sobre a produção nacional dos quadrinhos no YouTube da Secult. O evento também tem apoio da Biblioteca Pio Vargas, também localizada na Centro Cultural.

Aberta ao público em geral, a Semana Nacional das Histórias em Quadrinhos terá palestras realizadas por professores da Universidade Federal de Goiás (UFG). Além disso, por alguns especialistas do setor. A atividade presencial dá direito a emissão de certificado. Acesse aqui a programação completa.

As histórias em quadrinhos ajudam no processo de incentivo à leitura. Ademais, diversos recursos gráficos são utilizados nesse gênero textual para levar o leitor para “dentro” da história contada. Por isso, a necessidade de debater e entender a criação desses produtos literários.

A Gibiteca Jorge Braga é pioneira em Goiás no gênero e referência no Brasil. Dessa forma, oferece ao público mais de 6 mil gibis e 11 mil livros, dentre eles, alguns raros. A Gibiteca atende crianças de escolas públicas e privadas, e propõe, com isto, resgatar o hábito de leitura de histórias em quadrinhos, tanto por crianças quanto por adultos.

Serviço: Semana Nacional das Histórias em Quadrinho – Gibiteca Jorge Braga

Quando: De quarta a sexta-feira (2/2 a 4/2)

Locais: YouTube da Secult e Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia

Entrada: Evento gratuito