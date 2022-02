Comunicação de Goiânia pode ser assumida por Tony Carlo, ex-secretário de Caiado

O jornalista Tony Carlo, ex-secretário do Governador Ronaldo Caiado (DEM), foi convidado para assumir a Secretaria de Comunicação de Goiânia. Uma reunião foi feita na manhã desta quarta-feira (2), com o jornalista, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e com Romário Policarpo (Patriota), presidente da Câmara Municipal.

O chamamento aconteceu uma semana depois da exoneração de Tony no governo do Estado, onde estava como titular da Secom desde o 17 de junho de 2020. Tony trabalhou com Caiado por mais de 10 anos e já foi assessor de imprensa do político na Câmara dos Deputados e no Senado.

No último dia 28 de janeiro, Tony já havia sido nomeado para o cargo de assessor executivo da Governadoria de Goiás. Agora, ele pode assumir a pasta na capital no lugar de Marcos Teixeira, que estava no comando desde março de 2021, quando substituiu Bruno Carvalho de Rocha Lima.

O substituição vem em meio a uma crise na prefeitura com diversas reclamações de moradores e vereadores sobre a mudança na cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Informações apontam que Marcos estava em conflito com Arthur Bernardes, secretário de Governo, que também é alvo dos vereadores da base aliada de Rogério Cruz.

Entre as atribuições do cargo estão o planejamento e a execução da política de comunicação da Administração Municipal; o assessoramento ao Chefe do Poder Executivo; o planejamento e a coordenação dos eventos, campanhas e promoções de caráter público, de interesse social e da Administração Municipal.

Quem é Tony Carlo, ex-secretário de Caiado, que pode assumir a Comunicação de Goiânia

Formado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Tony Carlo, de 38 anos, tem experiência em redação, atuando como repórter em veículos como Diário da Manhã, mas foi na área política que consolidou sua experiência. Há mais de 13 anos trabalhou como assessor de Caiado, com passagem na Câmara dos Deputados e no Senado, além de diversas campanhas eleitorais.