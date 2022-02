Bombeiro é indiciado após ser flagrado se masturbando dentro de carro, em Formosa

Um bombeiro militar do Distrito Federal (DF) foi indiciado por importunação sexual, na quarta-feira (2), após ser flagrado se masturbando dentro de um carro em Formosa, no Entorno do DF. Segundo a Polícia Civil, duas pessoas fizeram as denúncias.

Conforme informações, dois episódios semelhantes aconteceram. A primeira denúncia é referente um caso que aconteceu em janeiro deste ano. Uma mulher gravou o militar ao perceber que ele estava praticando o ato libidinoso em seu carro.

Com o vídeo em mãos, ela fez a denúncia na Polícia Civil, que o indiciou por importunação sexual. Em depoimento, o bombeiro acabou confessando o crime e confirmou ser ele nas imagens.

Depois que o vídeo começou a circular nas redes sociais, uma adolescente também procurou a delegacia para denunciar que tinha presenciado uma situação semelhante com o mesmo homem em outubro do ano passado. À época, ela ligou para a Polícia Militar para denunciar o caso e anotou a placa do veículo, mas não registrou boletim de ocorrência. Esta outra vítima apenas comunicou o fato à Deam após a divulgação do vídeo da última vítima.

Diante dos fatos, caso seja condenado pelos crimes, o bombeiro pode pegar de 1 a 5 anos de prisão. Segundo o delegado responsável pelo caso, outras possíveis vítimas de importunação sexual podem procurar a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Formosa.

Segundo a PC, o termo “importunação sexual” significa qualquer prática de cunho sexual realizada sem o consentimento da vítima, ou seja, é caracterizada pela realização de ato libidinoso na presença de alguém de forma não consensual, com objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. A situação mais comum é o assédio sofrido por mulheres em meios de transportes coletivo ou locais públicos.

Como não teve a identidade divulgada, o Dia Online não conseguiu contato com a defesa do militar. O espaço segue aberto para manifestação.

Em outro caso, capitão da PM é indiciado por importunação sexual

Um capitão da Polícia Militar (PM), de 59 anos, que foi preso em agosto do ano passado após convidar um adolescente de 12 anos para um motel, foi indiciado por estupro de vulnerável e importunação sexual, em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.

Informações apontam que o PM tentou marcar um encontro com o adolescente em um posto de gasolina. O pai do menino contou que a criança conheceu o policial em um clube da cidade e que ele teria pedido o número de telefone da vítima. Desde então, eles estariam trocando mensagens, porém, o menino afirmou que se sentiu incomodado com a situação e, por isso, contou aos responsáveis.

Com a ajuda de familiares, o menino marcou um encontro com o suspeito em um posto de combustível, com o intuito de promover o flagrante. A criança foi acompanhada pelo pai, enquanto a mãe registrava o crime na delegacia.