CMEI de Goiânia tem aulas suspensas, por uma semana, após surto de Covid-19

O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José Alves Batista, localizado no setor Crimeia Leste, em Goiânia, terá as aulas suspensas por um período de sete dias, após a confirmação de seis casos de Covid-19 na unidade escolar.

O período de suspensão de aulas passa a valer a partir desta sexta-feira (4/1), com retorno previsto para o dia 11 de fevereiro. A medida foi tomada em cumprimento ao protocolo aprovado pelo Conselho Municipal de Educação, onde está previsto que qualquer unidade escolar suspenda as aulas, pelo período de uma semana, após a confirmação de mais de seis casos em menos de sete dias.

Durante a suspensão do atendimento, as atividades escolares serão disponibilizadas na plataforma da Secretaria Municipal de Educação (SME). Conforme informações da SME, este é o primeiro caso onde foi necessário realizar o fechamento temporário da unidade escolar. Até o momento, houve apenas a suspensão de aulas de algumas turmas com casos confirmados.

Em Goiás, mais de 40 crianças morreram por causa da Covid-19

Dados do painel da Covid-19 da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás (SES-GO) apontam que mais de 40 crianças morreram por causa da doença no território goiano. A mensuração de dados leva em consideração crianças com menos de 10 anos, sendo que quatro óbitos foram apenas neste ano.

Na última semana, pelo menos duas crianças morreram por causa da doença em Goiás. O primeiro caso foi registrado no último dia 25 de janeiro, quando uma criança de 2 anos, sem comorbidades, morreu em Morrinhos. O segundo é de uma outra de 5 anos, em Santa Helena.

Informações apontam que o menino de 2 anos havia apresentado sintomas gripais, garganta inflamada e quadro febril no dia 17 de janeiro. Ele estava na creche e, por causa do quadro, retornou para casa onde ficou por uma semana. Na segunda-feira (24), o menino voltou para a creche, mas sem realizar o teste da Covid-19.

No mesmo dia, ele passou por uma consulta e o médico decidiu interna-lo. Posteriormente, ele precisou ser transferido para um hospital municipal pois o estado era considerado grave. Quando a criança chegou na unidade fez o teste, que deu positivo, e, em seguida, sofreu uma parada cardíaca. Ele morreu na terça-feira (24).

O outro caso, trata-se de um menino de 5 anos, que sofria de epilepsia e tinha atraso no desenvolvimento. No último sábado (22), ele passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi encaminhado para o Hospital Estadual de Santa Helena (Herso).

Na unidade ele fez o teste que comprovou a infecção pela doença. Na quarta-feira (26), quando o menino já estava em casa, a mãe percebeu que ele não estava mexendo e procurou ajuda. Ele teve uma parada cardiorespiratória.