Orquestra Sinfônica de Goiânia abre inscrições para audições de bolsistas

A Orquestra Sinfônica de Goiânia está com inscrições abertas, até 13 de fevereiro, para audições dos grupos artísticos de bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais. Assim, há vagas para a Banda Juvenil de Goiânia, para o Coro Juvenil de Goiânia, bem como para a Orquestra Jovem Joaquim Jayme.

São 137 vagas para quem já possui experiência musical e deseja se profissionalizar como integrante de Coro, Banda ou Orquestra. Dessa forma, os selecionados receberão uma bolsa de incentivo artístico no valor de meio salário mínimo. Ademais, têm a obrigação de frequentar as aulas, ensaios e apresentações do grupo para o qual for selecionado. O edital está disponível aqui. A inscrição será feita após preenchimento da ficha de inscrição no link, além do envio dos documentos solicitados no formulário.

Após esta primeira fase, os candidatos selecionados para audições dos grupos artísticos de bolsistas da Rede Municipal de Núcleos Musicais farão uma oitiva técnica presencial. Dessa maneira, acontecerá uma avaliação do seu desempenho prático. As vagas são destinadas a estudantes de instrumentos de cordas, como violino, viola, violoncelo e contrabaixo. Além disso, de sopros, como flauta, oboé, fagote, clarineta, sax alto, sax tenor, trompete, trompa, trombone, eufônio, tuba, e também percussão e canto.

Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia

A Rede Municipal de Núcleos Musicais de Goiânia é um programa de formação musical da prefeitura da capital, realizada pela Secretaria Municipal de Cultura. Assim, o braço pedagógico da Orquestra Sinfônica de Goiânia tem como meta principal propor, manter e subsidiar iniciativas na área da educação musical em regiões periféricas da capital. O objetivo é possibilitar a formação de estudantes de música, a integração e inclusão social. Ademais, o desenvolvimento de valores culturais e sociais.

A Rede também atua no auxílio a estudantes de música que buscam a profissionalização na área, por meio de um programa de incentivo que, atualmente, beneficia 182 bolsistas estudantes de música na capital, o que possibilita a atuação de três grupos musicais que tem colaborado com a cultura da cidade.

Serviço: Prefeitura abre inscrição para audições de bolsistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Quando: Até 13 de fevereiro

Informações: (62) 98493-9634 (WhatsApp)