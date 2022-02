Polícia Civil segue investigando triplo homicídio em Leopoldo de Bulhões

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) segue investigando o triplo homicídio ocorrido na zona rural do município de Leopoldo de Bulhões, região sudoeste de Goiás. Na ocasião foram mortas três pessoas da mesma família, sendo elas um homem de 49 anos, uma mulher da mesma idade e filha dela, de 29 anos.

Durante o homicídio, outra mulher, que seria a namorada da vítima mais nova, também ficou baleada, mas para sobreviver fingiu-se de morta. As informações foram repassadas pelo delegado responsável pelas investigações do caso.

O que se sabe sobre o caso do triplo homicídio ocorrido na zona rural de Leopoldo de Bulhões

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás, a corporação foi acionada pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (2) informando que três pessoas de uma mesma família foram assassinadas na zona rural do município de Leopoldo de Bulhões, em Goiás. Segundo informações do delegado responsável pela investigação, duas pessoas teriam entrado na propriedade rural e uma delas atirou contra as vítimas.

As primeiras apurações apontaram que o assassino se apresentou como oficial de Justiça, alegando que estava em posse de um mandado de prisão em desfavor do homem. Em seguida o suspeito teria imobilizado a vítima, através de algemas ou amarrações, e o levado para um cômodo da casa, onde disparou tiros contra a vítima.

Após assassinar o homem de 49 anos, o executor partiu para cima das três mulheres que estavam na casa, assassinando duas e ferindo outra que se fingiu de morta depois de ser alvejada, até que os suspeitos deixassem o local. As vítimas fatais seriam a esposa e enteada do homem. Acredita-se que a sobrevivente seja namorada da mulher de 29 anos.

O delegado responsável pelo caso não sabe dizer se quem acionou a Polícia Militar foi a vítima sobrevivente e nem o estado de saúde da mesma. O corpo das vítimas fatais passaram por análise da Polícia Técnico-Científica e as necropsias foram concluídos pelo Instituto Médico Legal (IML).