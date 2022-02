Prefeitura de Goiânia e Câmara acertam revisão do IPTU de 2022

A Prefeitura de Goiânia divulgou, nesta quarta-feira (2), uma nota técnica anunciando a revisão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2022. A decisão foi tomada após reunião entre o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) e o presidente da Câmara de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota).

Conforme discutido, o acordo deve impedir aumentos acima de 45%. Proposta deve ser apresentada na Câmara. Segundo a nota técnica, será feita uma correção automática caso haja aumento acima do que estava previsto no Código Tributário Municipal (CTM). Antes, a recomendação era que os contribuintes entrassem com recurso para a correção do valor.

Segundo a Prefeitura, os aumentos acima do previsto pelo CTM foram ocasionados por erros cadastrais e não sinalizou redução da alíquota. “Eventuais correções nos lançamentos serão amplamente comunicadas à população goianiense, com as devidas instruções”, diz a nota.

Desgaste com o aumento do IPTU em Goiânia

Desde que o aumento do IPTU foi anunciado, a Prefeitura e a Câmara têm sido alvo de críticas, especialmente depois que a população teve acesso aos boletos. Por outro lado, vereadores tenham se isentar da responsabilidade, dizendo que foram enganados pelos secretários.

Diante deste cenário, a prefeitura segue na tentativa de amenizar a situação. Uma das medidas adotadas recentemente foi a troca do titular da Secretaria de Comunicação (Secom). Nesta semana, o jornalista Tony Carlo, ex-secretário de comunicação de Ronaldo Caiado (DEM) assumiu a pasta no lugar de Marcos Teixeira.

A crise causada pelo aumento do IPTU não para por aí. Na última terça-feira (1º), a vereadora Gabriela Rodart protocolou um pedido de impeachment do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). Ela afirma que o prefeito foi o responsável pelo maior aumento do imposto da história e que os moradores não vão aguentar a situação por mais três anos.

“Protocolizei hoje do pedido de impeachment do prefeito de Goiânia Rogério Cruz. Em tempos de pandemia foi o responsável pelo maior aumento de IPTU da história. Goiânia não vai aguentar sangrar por mais 3 anos”, escreveu nas redes socais.