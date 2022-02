Bar em Goiânia oferece chope grátis para quem comprovar vacinação

Após o novo decreto para enfrentamento da Covid-19 em Goiânia, o Colombina Gastropub irá oferecer um chope grátis para quem está com o esquema de vacinação completo. Assim, a promoção acontece no próximo domingo (6/2), a partir das 16h. Dessa maneira, dá direito a um copo de 300ml do Chope Colombina Puro Malte.

Segundo os responsáveis pelo pelo bar em Goiânia, após abrir a comanda em uma das mesas, cada um deve apresentar o comprovante de vacinação completo contra Covid-19 para ganhar o chope grátis. Além disso, na postagem sobre a promoção, o Colombina Gastropub afirma que ” melhor caminho para o combate à pandemia é a vacinação”. Ademais, que imunização a longo prazo “garante que diversos bares e restaurantes não precisem fechar mais”.

Mais sobre o Colombina Gastropub

O Colombina Gastropu fica no Setor Marista, em Goiânia, e possui 400m² de área. Assim, até 110 pessoas são recebidas ao mesmo tempo. Ao todo, sção 18 torneiras com chopes da marca, além de drinks gaseificados, elaborados com o gin Uyrá.

Na parte gastronômica, o local irá oferecer petiscos e sanduíches que harmonizam com diferentes tipos de chopes da marca. Ademais, o estabelecimento também terá uma carta de drinks, que foi montada pelo Bar Development Group (BDG consultoria).

O Colombina Gastropub ficará no Setor Marista, na Rua 1129. O funcionamento às sexta-feiras e sábados é das 18h às 2h. Já aos domingos, das 16h às 23h. Alem disso, nas segundas, quartas e quintas-feiras, das 18h à 1h.

Colombina Gastropub, em Goiânia, oferece chope grátis para quem comprovar vacinação contra a Covid-19

Quando: Domingo (6/2)

Horário: das 16h às 23h

Onde: Rua 1.129, nº46 – Setor Marista

Instagram: @cervejacolombina | @colombinagastropub