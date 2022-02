PRF promove leilão virtual com mais de mil veículos retidos em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Goiás promoverá o leilão de mais de 1.100 veículos retidos no pátio da corporação. O leilão acontecerá no próximo dia 17 deste mês mas a visitação aos lotes dos itens que irão a leilão será aberta ao público nos dias 14,15 e 16.

Os veículos leiloados, sendo carros, caminhões e motos, estão há mais de um ano nos pátios da PRF e o leilão será feito na modalidade sucata aproveitável e motor inservível.

O arremate só poderá ser feito por pessoas jurídicas inscritas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), que comprovem a atuação no ramo de comércio de peças usadas e o registro Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

A visitação pública dos lotes pode ser feita nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2022, das 9h às 11:30h e das 14h às 17h.

Como participar do leilão virtual com veículos retidos em Goiás

O leilão será realizado somente na modalidade Online, por meio do endereço eletrônico da MC Leilão. Para participar basta acessar a home do site, clicar na categoria que deseja “carros e caminhões sucatas” ou “motos sucatas”.

Em seguida, basta escolher o lote que deseja ver e fazer um lance. No site é possível ver as características do veículo, como modelo, placa, renavam e chassi. Além disso, também é possível verificar o histórico de lances.

No total serão leiloados 1.104 veículos, sendo 536 motocicletas e 568 carros que estão apreendidos há mais de um ano nos pátios sob responsabilidade da PRF em Goiás. Os bens estão divididos em lotes de 20 a 30 veículos e o leilão será realizado na modalidade de sucata aproveitável com motor inservível.

A recomendação é fazer o lance o quanto antes, para evitar problemas com horário de fechamento dos lotes ou até mesmo com a internet.