Sargento Novandir: saiba quem é o vereador que exibiu arma e pediu para apanhar de cinto

Inusitado! Este é o termo usado para definir os últimos atos do Sargento Novandir na Câmara Municipal de Goiânia nesta semana. Após se vestir de palhaço para falar na tribuna, o vereador tirou uma arma do bolso e pediu para apanhar de cinto nas costas. A atitude foi tomada após ele afirmar que se sentiu enganado na votação do Código Tributário Municipal (CTM), que inclui o reajuste no IPTU.

Mas afinal, quem é o Sargento Novandir?

Nascido no ano de 1971 em Ceres, município do Centro Goiano, Novandir se mudou para a capital com aproximadamente sete anos de idade. Seu primeiro emprego foi na Ceasa como entregador de mercadorias.

No ano 2000 foi aprovado em um concurso público da Polícia Militar. Novandir conta com mais de 17 anos de atividade policial, sendo que atuou cerca de 14 anos em batalhões especializados, como Choque e Giro.

Em 2016 foi eleito vereador de Goiânia com 2.713 votos. Em 2020 ele se filiou ao Republicanos, ano que foi reeleito com 7.242 votos. Entretanto, o vereador está sem filiação partidária desde o último dia 26 de janeiro. Ele alega não saber os motivos, pois não solicitou desfiliação da sigla.

Agora, pensando em uma pré-candidatura, Novandir também deve buscar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nas Eleições de 2022. Entretanto, ele não tem janela partidária com os deputados em exercício.

Sargento Novandir se veste de palhaço, exibe arma e pede para apanhar de cinto

O vereador Sargento Novandir (sem partido) entrou na Câmara Municipal de Goiânia vestido de palhaço, fazendo malabarismos, com uma música circense, na terça-feira (1º).

O sargento alegou que foi “feito de palhaço” ao ser enganado sobre o novo código tributário, que foi aprovado com seu voto no ano passado. Ele afirmou que é totalmente contra o aumento do IPTU e ITU.

“Tenho a humildade de dizer que errei nesse projeto de lei, por isso que hoje estou aqui de palhaço, mas eu posso afirmar a você cidadão goianiense também, nunca mais irá acontecer, nunca mais voto nessa Câmara Municipal de Goiânia em projeto, com caráter de urgência. Essa roupa de palhaço irei tirar ela agora, e nunca mais irei vestir, não admito que seja feito novamente de palhaço. Em 5 anos e um mês de mandato, nunca errei um voto, nunca votei nenhum projeto contra o cidadão. O projeto de lei que me foi apresentado e que iria reduzir o valor de mais de 320 mil imóveis e quase 51 mil imóveis em Goiânia teriam isenção de IPTU, o projeto que votei foi dessa forma, no código tributário o que foi falado foi que traria justiça social. Mas infelizmente fui traído, enganado nesse projeto. E não vai ser dessa vez que vou ficar contra a população.”, escreveu nas redes sociais.

Depois que tirou a fantasia de palhaço, Novandir tirou uma arma do bolso e pediu para apanhar de cinto nas costas. “Eu mereço um coro para tomar vergonha na cara e olhar direito no que eu vou votar. Tem algum voluntário para me dar uma cintada?”, questionou na tribuna.

Em seguida, ele tira uma arma da cintura e coloca sobre a tribuna. Um outro vereador, Ronilson Reis (Podemos), aparece e bate com o cinto no Sargento enquanto outras pessoas riem.

Em vídeo postado em suas redes sociais, Novandir mostra a cena. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/safe20617-8c7f-4348-a200-f8926953295b’]

Vereador testa positivo para Covid-19

Dois dias depois de protagonizar toda a cena na Câmara Municipal de Goiânia, o vereador Sargento Novandir e alguns de seus assessores testaram positivo para a Covid-19. O diagnóstico foi dado nesta quinta-feira (3).

Novandir fez o teste no CSF do Jardim Guanabara. Segundo a assessoria, ele passou a noite com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Antes de fazer a testagem, ele participou de um programa de rádio. Ele solicitou a todos que tiveram contato com ele que por precaução façam a testagem.