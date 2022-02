A expressão “dar uma Maristada” ficou em evidência nos últimos dias após a divulgação de um vídeo no canal do Youtube Porta dos Fundos. No vídeo, um dos personagens, interpretado por Antonio Tabet, faz piada com diversas situações vivenciadas em bairros de estados brasileiros, como Tocantins, Rio de Janeiro e até mesmo Goiás.

“Dar uma maristada” surgiu no vídeo para fazer referência aos frequentadores de bares do Setor Marista, em Goiânia. “Sabe aqueles bairros cheios daqueles caras de camisa polo, bem apertadinha e com cavalinho?”, fala o personagem dizendo ser uma questão de “discriminação adequada”.

Nos comentários, os goianos atestaram a veracidade dos fatos narrados no vídeo. “Na hora que ele falou maristada eu pensei imediatamente no Setor Marista e acertei! Chocada, como goianinha nascida e criada e que ainda vive aqui é exatamente desse jeito”, escreveu uma internauta.

“Como goianiense do pé rachado que sou, tenho lugar de fala para dizer que “maristada” foi utilizado de forma correta”, atestou outra.

Bares para “dar uma Maristada” em Goiânia

O Setor Marista, localizado em uma região nobre da capital, já foi considerado a “Beverly Hills de Goiânia”. Por isso, para quem está em busca de algo diferente, o Setor Marista, pode ser uma das melhores escolhas, principalmente para os adeptos da vida noturna. O setor é um dos grandes responsáveis por movimentar as noites goianienses, contando com bares e pubs que funcionam até altas horas.

Pensando nisso, separamos dicas de bares para “dar uma maristada” e com certeza você encontrará um lugarzinho que faz seu estilo, com boas músicas, comidas e bebidas!

1 – Bahrem Bar

O Bahrem é um dos lugares mais frequentados da região por quem pretende beber com os amigos e ainda desfrutar dos melhores pratos e porções variadas. Em um ambiente aconchegante e com decoração contemporânea, o local conta com espaço kids.

Endereço: R. 144, 716 – St. Marista, Goiânia – GO, 74170-130

2 – Boteco Posto 15

Há quase 10 anos no mercado, o Boteco Posto 15 preza pela qualidade do cardápio, atendimento e um chopp geladinho. O lugar é ótimo para curtir com amigos e dividir petiscos. O local também é perfeito para os amantes de rock.

Endereço: R. 15, 1896 – St. Marista, Goiânia – GO, 74150-150

3 – Alabama Chopperia e Restaurante

O Alabama é um boteco bastante descontraído que serve o melhor da comida brasileira seleta em porções, sem contar que ainda oferece para seus clientes espetinhos inesperados. Com ambiente acolhedor, sempre há showzinhos sertanejos por ali. Vale a pena conhecer!

Endereço: Alameda Dom Emanuel Gomes, 150 – St. Marista, Goiânia – GO, 74175-040

4 – Saccaria

Um dos lugares mais amados do Marista, o Saccaria é um restaurante brasileiro que conta com diversos pratos e bebidas. Além disso, ele é conhecido por seus deliciosos chopes. O ambiente também é bom para curtir com a família e happy hour com os amigos!

Endereço: Rua 139, Quadra 58, Lote 16, 194 – St. Marista, Goiânia – GO, 74170-150