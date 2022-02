Dois motociclistas morrem em acidentes na madrugada deste sábado (5), em Goiânia

Na madrugada deste sábado (5), dois motociclistas morreram em dois acidentes registrados pela Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), em Goiânia. O primeiro aconteceu no Conjunto Vera Cruz e o outro no Condomínio Rio Branco.

A Dict informou que a equipe foi acionada por volta de 1h da manhã, para atender uma ocorrência envolvendo duas motocicletas. Segundo relatos de testemunhas e vestígios encontrados no local, um jovem de 22 anos, identificado como Rafael Gomes de Oliveira, trafegava pela Avenida Gercina Borges Teixeira, sentido norte/sul.

Quando chegou próximo a uma faixa de pedestres se deparou com uma outra motocicleta, conduzida por uma pessoa desconhecida que trafegava na mesma avenida, mas no sentido contrário. Em determinado momento, o motociclista que não foi identificado invadiu a faixa pelo canteiro central e entrou na pista onde Rafael trafegava, causando a colisão entre as motocicletas.

O corpo da vítima foi arremessado no canteiro central e sua motocicleta percorreu aproximadamente 20 metros, chocando-se com uma pequena árvore. O outro motociclista envolvido deixou o local sem ser identificado. De acordo com a Dict, câmeras de monitoramento de um supermercado próximo ajudarão na identificação do envolvido.

Outro acidente registrado durante a madrugada deste sábado (5) em Goiânia

O segundo acidente aconteceu por volta de 3h da madrugada, na avenida São João da Escócia, cruzamento com a rua José Teixeira, condomínio Rio Branco. Um motociclista morreu ao ser atropelado por um veículo.

De acordo com os vestígios encontrados pela Dict, o motociclista trafegava pela Rua José Teixeira, sentido leste/ oeste, quando no cruzamento com a Avenida São João da Escócia, notou a presença de outro veículo, possivelmente de grande porte.

A vítima então teria tentado frear bruscamente, mas acabou caindo no asfalto e sendo atropelada pelo veículo. A motocicleta foi arrastada por cerca de 30 metros. A morte da vítima, que não portava documentos pessoais, foi constatada ainda no local pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (Samu).