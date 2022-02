Hospital Estadual da Criança e do Adolescente será inaugurado na segunda (7)

Será inaugurado na próxima segunda-feira (7), às 9h, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), que já está em funcionamento desde dezembro do ano passado. Até o momento, a unidade já realizou 2.683 atendimentos, 7.506 exames e 84 cirurgias.

O evento contará com a presença do governador Ronaldo Caiado e do secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino. “Vocês verão o padrão. É para ter o ‘top’ da medicina, com nível internacional, como merecem todas as crianças do nosso Estado de Goiás”, diz Caiado.

A partir de segunda (7), o prédio contará com uma sala de vacinação exclusiva para a imunização de crianças com idade entre 5 e 11 anos, contra a Covid-19, aberta de segunda a sábado.

Atendimentos no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente

Desde que entrou em funcionamento, no dia 20 de dezembro do ano passado, até o último dia 2, o Hecad já realizou 2.683 atendimentos, sendo 1.950 de urgência/emergência; 398 na modalidade ambulatorial e 335 internações. No período entre 7 de janeiro e 2 de fevereiro, foram feitos 7.506 exames, sendo 6.420 de análises clínicas; 828 de raio-X; 141 ultrassonografias; 62 ecocardiogramas; 26 tomografias; 15 eletroencefalogramas; oito eletrocardiogramas e seis endoscopias. No mesmo período, foram realizadas, ainda, 84 cirurgias.

Até o dia 2 de fevereiro, a unidade atendeu pacientes oriundos de 148 municípios, sendo a maioria, residentes em Goiânia, 1.508, e Região Metropolitana (Aparecida de Goiânia, 384, Senador Canedo, 66, Trindade, 62 e Goianira, 40). Além disso, as equipes prestaram assistência, ainda, a 10 crianças de outros Estados, como Paraná, Rio Grande do Norte, São Paulo, Mato Grosso, Bahia e Alagoas.

A capacidade plena do hospital é para 146 leitos. Desse total, 116 são Unidades de Internação Clínica e Cirúrgica e 30 correspondem a leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Nessa primeira fase de implantação, a unidade já atende com 58 leitos de enfermaria e 30 leitos de UTI, sendo, atualmente, 10 destinados a pacientes em tratamento contra a Covid-19.

A equipe técnica do Hecad é composta por mais de 500 profissionais, sendo 70 médicos. A estrutura conta com 12 consultórios, além de ambientes únicos como fraldários, brinquedoteca com acompanhamento pedagógico, monitorização, capela ecumênica e espaço de acolhimento familiar.