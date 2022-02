588 Art Show Galeria faz evento em homenagem à boate Jump

A The One Jump Dance Club, ou simplesmente Jump, fez sucesso em Goiânia nos anos 90, e de 24 a 26 de fevereiro, o público poderá recordar, ou conhecer, suas memórias, na mostra Jump Expo Art Show 2022, na 588 Art Show Galeria. Assim, a programação, com atividades presenciais e virtuais, terá exposição fotográfica e debates sobre artistas e performatividade de gênero, literatura de gênero e políticas afirmativas. Além disso, terá oficinas de criação para se tornar uma drag queen.

A comediante Nany People, madrinha do projeto, estará no evento compartilhando relatos de sua trajetória e debatendo sobre diversidade. Ademais, toda a programação é gratuita e terá tradução em Libras.

A mostra Jump Expo Art Show é uma parceria entre Rodrigo Lima, gestor da 588 Art Show Galeria e proponente do projeto, e Regina Perri, ex-gestora da boate e curadora da exposição.

Regina, inclusive, compartilha a importância de se recuperar as memórias da Jump. Além disso, de compartilhar com público goiano, 14 anos depois, as memórias do local.

Programação

Nos dias 24 e 25 de fevereiro, o público poderá acompanhar a programação virtualmente no canal do YouTube da 588 Galeria Art Show. Assim, quem abre o evento, às 20h, é a personagem Condessa Valéria Vaz, que conduzirá uma live sobre a arte Drag. Também participa o ator e produtor Rômulo Vaz, que atua junto aos coletivos “Somos Um em Onze Milhões” e “Teatro de Solidão Solidária”. Ele compartilhará sua pesquisa desenvolvida na EMAC/UFG sobre a situação de artistas que vivem de performatividade de gênero.

Ademais, às 21h, o ator e comediante Victor Baliane, formado em Artes Cênicas pela UFG, vai ensinar os primeiros passos para se tornar uma verdadeira drag queen nos palcos e canais digitais. Assim, se encerra a programação de quinta-feira (24/2).

Na sexta-feira (25/2), às 20h, a programação da Jump Expo Art Show 2022 oferece uma mesa on-line com debate sobre “voz e visibilidade do gênero na arte”. Dessa forma, participam a diretora e coordenadora editorial da Nega Lilu, e o idealizador do Cine-clube Zabriskie, Alexandre Augusto, com mediação de Regina Perri. Às 21h, Baliane oferecerá a segunda parte da oficina “Sou uma queen”.

No sábado (26/2), será realizada uma uma live sobre memória, arte, políticas afirmativas e discussões sobre gênero e diversidade com a atriz e comediante Nany People. Ademais, participam a secretária Municipal de Direitos Humanos e de Políticas Afirmativas, Dra. Cristina Lopes, com mediação de Regina Perri. Às 19h acontece performance com a Top Drag Morgana Voguel. Após, Victor Baliane é quem oferece uma performance desenvolvida para o evento dentro de sua oficina.

Quem estiver em casa, poderá acompanhar a transmissão ao vivo de um vídeo criado com imagens fotográficas e captações de imagens do processo de criação da exposição. Por fim, será aberta a Exposição Jump Expo Art Show 2022, com visitação monitorada pela gestora Regina Perri.

Serviço: Jump Expo Art Show 2022

Quando: de 24 a 26 de fevereiro

Onde: 588 Art Show Galeria, Rua C-167, Qd. 588, N°58, Lt.11 – Jardim América

Programação on-line e presencial