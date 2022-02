CineMaterna: sessões de cinema para famílias com filhos de até 18 meses

Através de uma parceria com o CineMaterna e o Cinemark, o Flamboyant Shopping, em Goiânia, começa, a partir do dia 23 de fevereiro, a exibir sessões de cinema para famílias com filhos de até 18 meses. Assim, a programação desenvolvida inclui situações que vão desde a escolha do filme, ao conforto da sala do cinema. Ademais, preza também pelos momentos informais após as sessões. Neles, os participantes podem se conhecer, conversar ou trocar experiências.

“Nosso compromisso é oferecer momentos especiais e com total segurança. Acreditamos que o CineMaterna vai além, ao aliar cultura e entretenimento adequados a essa fase única da maternidade”, explica a gerente de marketing do Flamboyant Shopping, Aline Guedes.

Na sessão de estreia no Flamboyant, o filme será escolhido pelas mães cadastradas no portal CineMaterna (link). Dessa maneira, haverá uma enquete disponível sempre 10 dias antes da sessão. “Essa dinâmica ocorrerá em todos os encontros, sempre observando os protocolos vigentes, disponibilidade no cinema e os filmes mais adequados às mães”, explica co-idealizadora da ação, Irene Nagashima.

Momento especial

Os espectadores de Goiânia contarão com filmes indicados para adultos, mas exibidos em ambiente especialmente preparado para os bebês. Dessa forma, entre os mimos estão áudio com volume reduzido, trocadores dentro do cinema e abastecidos com fraldas. Além disso, pomada e lenços umedecidos, ambiente levemente iluminado, ar condicionado suave e temperatura sempre amena.

Outa facilidade é que os carrinhos de bebê podem ser estacionados com segurança próximo à sala de cinema. Ademais, é permitida a presença de crianças completamente à vontade, no tapete de atividades. “Basta ir ao cinema no dia e hora da sessão e adquirir o ingresso, onde normalmente não é preciso reservar lugares”, resume a co-idealizadora do CineMaterna.

O horário é sempre às 14h10, quando as salas de cinema estão mais vazias, oferecendo a tranquilidade e a privacidade que mães e bebês tanto gostam.

Sessão de estreia do CineMaterna no Flamboyant

Quando: 23 de fevereiro, às 14h10

Local: Cinemark Flamboyant Shopping Center, no Piso 3

Valor: o preço do ingresso será o mesmo praticado nas sessões normais do Cinemark

Informações: 3546-2068