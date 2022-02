Hugo abre processo seletivo com salários de R$ 7,2 mil; veja como se inscrever

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES/GO), informou hoje (7/1) a abertura de um processo seletivo voltado para a contratação de profissionais da saúde, assistência à saúde e administrativos. As contratações são destinadas a formação de equipes para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo).

Das vagas e inscrição no processo seletivo

Estão sendo oferecidas 1.042 vagas para início imediato, além da formação de cadastro reserva. O prazo para realização das inscrições fica aberto até a próxima quarta-feira (9). Para realizar a inscrição, o candidato deve acessar o site do Hugo (clique aqui), procurar pela aba processo seletivo. Outra opção disponibilizada ao candidato é acessar o link diretamente aqui.

As vagas são para nível fundamental, médio e superior, estando a contratação sob as normal da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Já os salários variam entre R$1,5 mil e R$7,2 mil, dependendo da vaga desejada. Os candidatos passarão por três etapas de caráter eliminatório, sendo a primeira uma triagem curricular, a segunda uma prova de conhecimentos gerais e a terceira uma avaliação psicolaboral.

Dentre as vagas disponíveis estão analistas em diversas áreas, assistentes administrativos, psicólogos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, odontólogos, nutricionistas, médicos e engenheiro do trabalho. A orientação da SES Goiás, é que os candidatos leiam atentamente o edital disponível no site, para que estejam cientes das regras, exigências, prazos e cronograma referente ao processo seletivo.

Confira abaixo o cronograma do processo divulgado pelo Governo de Goiás: