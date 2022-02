Trio é preso por falsidade ideológica e empréstimo de R$ 300 mil, em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (7/2) um homem foi preso após se passar por um policial rodoviário federal e solicitar um empréstimo de R$ 300 mil em nome do policial. A prisão foi feira em uma agência bancária, localizada no Centro de Goiânia. Na ocasião, outros dois homens foram presos como comparsas.

A prisão foi feita em decorrência de uma investigação da Delegacia de Repressão a Roubos de Cargas (Decar) em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os homens, que foram presos em flagrante, também são suspeitos de envolvimento em roubo de cargas.

Motivos que levaram a prisão do trio

De acordo com as apurações, os envolvidos tentavam se passar por um policial rodoviário federal, do Rio de Janeiro, tentando reativar uma conta bancária e solicitando um empréstimo no valor de R$ 300 mil para financiar a venda de energia solar. Com os suspeitos foram encontrados contracheques e outros documentos de identificação da vítima.

A PCGO informou que o agente realmente possuía uma conta corrente no banco, porém a mesma foi desativada em 2013 e que os suspeitos já se encontravam sob investigação por fazerem parte de um grupo criminoso, responsável pelo desvio de cargas e realização de empréstimos bancários utilizando documentos falsos.

Os suspeitos presos nesta manhã são do Distrito Federal e de Minas Gerais, com idades entre 38 e 44 anos de idade. As investigações apontaram também que, hoje (7), o trio tentou realizar um empréstimo fiduciário na Caixa Econômica Federal. Com a prisão, os envolvidos na ação foram acusados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Um quarto membro do grupo criminoso já havia sido preso em janeiro.

A divulgação da imagem dos presos foi procedida nos termos da Lei nº 13.869/2019 e da Portaria nº 547/2021 – PC, conforme Despacho do(a) Delegado(a) de Polícia responsável pelo inquérito policial, de modo que a publicação de suas imagens possa auxiliar no surgimento de novas vítimas que façam seu reconhecimento.