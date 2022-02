Turista tem quase R$ 1 milhão em criptomoedas roubadas por policiais civis

A Polícia Civil de Goiás recebeu uma denuncia, de um empresário do ramo de cassinos, alegando que foi roubado e ameaçado por três policiais civis. Na ocasião, os suspeitos teriam roubado quase R$ 1 milhão em criptomoedas. A vítima é um turista que estava em viagem no município de Alto Paraíso de Goiás. Um dos agentes suspeito de estar envolvido na ação foi preso em Cristalina, entorno do Distrito Federal, pela Policia Militar.

De acordo com informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO),o caso teria acontecido neste sábado (5/2) e que dentre os suspeitos, dois deles ainda se encontravam em estágio probatório. Os agentes estão sendo investigados pela Gerência de Correições e Disciplina da PCGO. O boletim de ocorrência que resultou na prisão de um dos suspeitos afirma que o agente preso assumiu a autoria do caso, ordenando que os outros dois envolvidos tomassem “rumo desconhecido”.

No momento da prisão, a Polícia Militar apreendeu também arma, munição, carregador portátil, notebook, celular e carteira. Ainda não há informações sobre a recuperação das criptomoedas roubadas.

Como o crime acontece

Segundo contou à corporação, no horário do almoço a vítima estava saindo da pousada em que estava hospedada, quando foi abordada por três homens em um carro, modelo Land Rover, preto. Os suspeitos estariam portando um pistola, fuzil e metralhadora e, durante a abordagem, afirmaram ser policia e que sabiam que a vítima era um empresário do ramo de cassinos.

O turista afirmou à Polícia Civil que fotos de pessoas próximas foram mostradas e ele foi ameaçado de que estás pessoas poderiam ser encontradas. Desta forma, a vítima foi forçado a expor suas contas bancárias, cadastradas em aplicativos de celular, o que resultou no roubo de quase R$ 1 milhão em criptomoedas.

A PCGO informou também que os suspeitos questionaram a vítima se ela conhecia outras pessoas que possuem grandes quantias de criptomoedas e que o empresário teria revelado “alguns nomes aleatórios”, por estar sendo ameaçado. A vítima alegou ainda que os suspeitos deram o prazo de 24 horas para que novas transferências fossem feitas, sob a ameaça de morte dos familiares.

Confira abaixo a nota divulgada pela Polícia Civil sobre o caso: