Carro atola em córrego e casal morre por intoxicação com gases, em Goiás

Na manhã desta segunda-feira (7/2) um casal foi encontrado sem vida no interior de um carro em Guarinos, município localizado em Goiás, a 262 km de Goiânia. De acordo com informações o casal teria se intoxicado com gases do escapamento do veículo que ficou atolado durante a travessia de um córrego, na zona rural da cidade.

Os corpos teriam sido encontrados por populares que passavam pela região e, segundo a Polícia Civil de Goiás (PCGO), é comum que os moradores da região façam a travessia de córregos utilizando veículos. O delegado responsável pelo caso disse que a situação das zonas rurais do município ficam mais difíceis no período chuvoso, porém existem estradas que cortam os córregos da região.

Causas que levaram a morte do casal e resultado da perícia feita pela PCGO

As pessoas que passavam pelo local e encontraram o casal informaram que a suspeita inicial é de que um raio teria atingido o veículo e causado a morte das vítimas devido a descarga elétrica. Porém uma equipe da PCGO foi até o local, fez a perícia e descartou que o óbito foi causado pelo motivo suposto por populares.

De acordo com as informações repassadas pelo delegado responsável por investigar o caso, os peritos estiveram no local e disseram de antemão que a morte foi causada devido a intoxicação dos gases do motor do carro. A suspeita é de que o casal teria tentado atravessar o córrego e atolou durante a travessia. A água provavelmente deve ter entupido o escapamento e os gases ficaram impedidos de sair, sendo direcionados para o interior do veículo.

A investigação aponta ainda que, como os vidros do carro estavam fechados, a fumaça do escapamento ficou presa e resultou no desmaio do casal. O óbito propriamente dito aconteceu porque após o desmaio, a quantidade de gás e fumaça foi aumentando, as vítimas ficaram intoxicadas e morreram.