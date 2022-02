Comerciantes do Setor Bueno amargam prejuízos por constante falta de energia

Revolta! Este é o sentimento de comerciantes do Setor Bueno, em Goiânia, que amargam prejuízos com a constante falta de energia na região. Em denúncia feita ao Dia Online, empresários afirmam que a situação está insustentável, pois ficam várias horas sem eletricidade, mesmo relatando o problema para a Enel.

Segundo os comerciantes, já foram cinco quedas em cerca de três meses e em todas as vezes a energia demora demasiadamente para se reestabelecer, passando de 10 horas sem o fornecimento, chegando até mesmo em 24 horas.

Nesta segunda-feira (7), os comerciantes contam que ficaram cerca de 13 horas seguidas sem energia elétrica e, na maioria das vezes, sem um motivo aparente. A queda aconteceu às 10h da manhã e só foi totalmente reestabelecida após às 23h. Nesta terça-feira (8), outra queda de energia também foi registrada pela manhã.

Comerciantes do Setor Bueno falam sobre prejuízos com falta de energia

De acordo com uma das proprietárias do Restaurante Família In Box, localizado na Avenida T-5 no Setor Bueno, a constante falta de energia gera prejuízo no faturamento, além da perda de alimentos, equipamentos e eletrodomésticos. No último dia 18 de janeiro a dona do restaurante ficou o dia todo sem energia, resultando na perca de cerca de 40 quilos de frango.

“Ontem no almoço uma cliente foi se servir e precisou pegar uma vela para espantar mosquitos para conseguir enxergar a comida, pois não tinha energia. Isso é ridículo.”, disse a dona do estabelecimento.

Além disso, a queda frequente da eletricidade pode danificar freezes, geladeiras, fornos e outros eletrodomésticos. A proprietária do restaurante estima um prejuízo de cerca de R$ 15 mil caso os dispositivos queimem. Outro problema relatado pelos comerciantes é a insegurança de fazer estoque de alimentos que precisam de refrigeração.

“Não é obrigação minha ter um gerador, é obrigação da Enel fornecer a energia. Mudei para o endereço há três meses e já fiquei quatro vezes sem energia. Não sabemos se podemos estocar algum produto em promoção, pois não sabemos se a energia vai acabar em um horário que você não vai estar e depois ver que perdeu.”.

Por fim, em meio a tantos problemas, os comerciantes afirmam que já entraram em contato com a Enel, porém nunca conseguem uma resposta efetiva para o problema. Em resposta a solicitação do Dia Online a empresa se posicionou sobre o caso.

Leia abaixo a nota na íntegra: