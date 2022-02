Homem é preso suspeito de matar pastor e abandonar corpo em ponte, em Goiânia

Foi preso na madrugada desta segunda-feira (7), um homem, de 27 anos, suspeito de matar um pastor, que também era motorista de aplicativo, de 34 anos. Após cometer o crime, o homem abandonou o corpo em uma ponte sobre o Rio Meia Ponte, no Jardim Califórnia, entre Goiânia e Senador Canedo.

De acordo com a Polícia Militar (PM), que iniciou as buscas pelo suspeito quando tomou conhecimento do crime, câmeras de estabelecimento comercial em Senador Canedo registraram o homem antes do crime. Ele teria pedido uma corrida por aplicativo e assim que o veículo chegou, entrou.

Segundo declarações do suspeito no momento da prisão, ele cometeu o crime depois de uma discussão com a vítima. Após atingir o pastor, o homem conta que tentou levá-lo para um hospital, mas acabou desistindo e abandonou o corpo em uma ponte na GO-403, entre Goiânia e Senador Canedo.

A chave e o carro da vítima foram encontrados pela Polícia Militar (PM) com o suspeito. O caso segue sendo investigado.

Além do suspeito de matar pastor, outro foi preso por envolvimento em série de assassinatos em Trindade

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Trindade, prendeu um homem suspeito de envolvimento em uma série de assassinatos. A ação faz parte da primeira fase da Operação Infinitus, deflagrada no dia 14 de janeiro do ano passado.

Segundo as investigações, ficou comprovada a participação do investigado em pelo menos três homicídios, em conjunto com os outros três autores, que também foram presos durante a operação.

A Polícia Civil informou que o homem é considerado um dos matadores de confiança da organização criminosa investigada nesse procedimento. Diante dos fatos, o preso foi encaminhado à unidade prisional de Trindade e, posteriormente, os inquéritos policiais serão remetidos ao Poder Judiciário.