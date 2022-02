Três caminhoneiros morrem em acidentes nas BRs 153 e 020, em Goiás

Três caminhoneiros morreram em acidente de trânsito registrados nesta segunda e terça0-feira (7 e 8/2), nas BRs 153 e 020, em Goiás. As ocorrências foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O primeiro acidente aconteceu na manhã de segunda feira (7), na BR-153, Km 206, município de Uruaçu, região norte de Goiás. Segundo a corporação, o motorista de um caminhão seguia de Goiânia para o norte de Goiás, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e capotou.

Com o impacto, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Chovia no momento do acidente.

O segundo acidente envolveu duas carretas e um ônibus e foi registrado na manhã desta terça-feira (8), na BR-020, km 77,2, no município de Vila Boa.

O ônibus estava com placas de Santa Catarina, uma carreta carregada de bananas com placas da Bahia e um caminhão tanque vazio estava com placas de Minas Gerais.

Segundo a PRF do Distrito Federal, que atendeu a ocorrência, houve uma colisão frontal entre os veículos e deixou dois mortos e dois feridos.

As vítimas fatais estavam na condução das carretas e uma delas ainda não foi identificada. Os corpos ficaram aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML). A corporação ainda informou que os feridos estavam em um dos caminhões. Não houve vítimas do ônibus.

Em outro caso, carreta carregada com álcool tombou na GO-178

Na última sexta-feira (4/2), o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência onde uma carreta de álcool tombou na GO-178 entre a cidade de Itajá e Itarumã.

Segundo a corporação, após realizar a segurança da via e do local foi aferido e registrado uma concentração de gazes entre 30% a 50% nos tanques da carreta. Por isso, os bombeiros utilizaram cerca de 60 litros de Líquido Gerador de Espuma (LGE) e aproximadamente 20 mil litros de água para inertização completa dos tanques.

Após uma segunda medição dos gases e com a taxa de o% no interior do tanque foi realizado o destombamento do caminhão.