Basileu França abre inscrições para Curso Técnico em Artes Circenses

O Curso Técnico em Artes Circenses da Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França está com inscrições abertas. Assim, serão selecionados 20 alunos. As aulas serão realizada de segunda a sábado, sempre no período matutino.

As inscrições, que são gratuitas, podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro, por meio do site https://basileufranca.com.br/editais/. Dessa forma, o resultado e a lista para os testes de aptidão serão publicados no dia 17 de fevereiro. Ademais, os testes serão realizados nos dias 21 a 23 deste mês, com o resultado sendo divulgado no dia 3 de março. As aulas estão previstas para serem iniciadas de modo presencial no dia 14 de março.

Os candidatos para Curso Técnico em Artes Circenses da Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França serão avaliados em duas etapas. Dessa maneira, na primeira, uma avaliação preliminar, ele passará por uma prova prática de resistência e outra de flexibilidade. Na segunda fase (avaliação artística) serão observados o desempenho em provas físicas na execução de um número. As opções vão desde tecido acrobático, perna-de-pau ou acrobacias de solo (saltos). Além disso, terá um exercício de improvisação e uma entrevista com a Comissão Avaliadora. Todos esses detalhes estão especificados no edital.

Serviço: Curso Técnico em Artes Circenses | Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França

Inscrições: até 13 de fevereiro

Local: https://basileufranca.com.br/editais/

Dúvidas: (62) 3941-1065 ou 3095-6389