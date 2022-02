Prefeito que presentou 15 netos com carro também deu casa para filhos

O prefeito de Bom Jesus de Goiás, Adair Henrique da Silva (DEM), bombou nas redes sociais após presentar 15 netos com carros de luxo. Entretanto, esta não foi a primeira vez que ele fez agrados à família. Segundo uma das netas, ele também já deu casa para os filhos.

Em imagens que circulam nas redes sociais, um caminhão aparece na cidade carregando os carros, que são a nova versão do Jeep Compass, todos na cor azul. Os veículos custam média R$ 150 mil cada e, somados, podem ter custado mais de R$ 2 milhões.

O presente foi destinado para todos os netos com mais de 18 anos e entregue no último domingo (6), após um almoço de família.

As postagens nas redes sociais geraram muitos comentários engraçados. “Tem algum e-mail que eu possa mandar currículo para ser neta dele também?”, escreveu uma internauta.

Prefeito que presentou 15 netos com carro de luxo afirma que realizou sonho

O político, que cumpre seu quinto mandato como prefeito de Bom Jesus, conta que a ação foi a realização de sonho, pois começou trabalhando como empregado no ramo do agronegócio, mas esperava pela chegada de dias melhores. Agora, vivendo um bom momento no agro, ele resolveu dar o presente aos netos.

Entretanto, esta não é a primeira vez que Adair presenteia a família. Uma das netas, que é engenheira agrônoma, de 30 anos, conta que o avó também já presenteou os filhos, que ganhavam uma casa assim que se casavam.

Agora, na lista dos futuros presenteados estão outros oito netos, que receberão o presente assim que completarem 18 anos.

“Além do presente material, dá para ver nos olhos do meu avô que ele faz isso com gratidão. Nosso avô é um elo na nossa família, ele gosta de ajudar todos”, disse a neta Adriana.