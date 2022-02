Goiânia Noise Festival: edição on-line tem shows, palestras e oficinas

Depois de dois anos suspenso devido à pandemia da Covid-19, o Goiânia Noise Festival está de volta. Assim, o evento de rock independente brasileiro ganha uma edição 100% on-line e gratuita, e com uma programação que reúne shows, palestras e oficinas. O evento tem apoio governo federal, através da Lei Aldir Blanc, bem como do governo de Goiás.

A edição on-line do Goiânia Noise Festival acontece entre os dias 15 e 19 de fevereiro, com transmissão ao vivo pelo canal da Monstro Discos no YouTube. Dessa maneira, a programação será realizada no Centro Cultural Martim Cererê, sem a presença de público, e transmitida em tempo real.

Serão cinco dias de shows, palestras e oficinas e uma programação diversa. Irão se apresentar artistas de diferentes linguagens, estilos e cidades goianas. Assim, a programação privilegiou artistas e profissionais locais para apoiar o setor, que foi um dos mais atingidos pela pandemia, com a proibição de eventos durante praticamente dois anos.

Na programação musical, os destaques do Goiânia Noise Festival on-line são artistas como Violins, Rollin Chamas e Casa Bizantina. Além disso, Sunroad, Sheena Ye, The Galo Power, Manaiê, PatOcan, Jukebox from Hell, Kamura e Fred Valle. Nomes do interior também marcam presença: Canto Violado, de Anápolis; Casulo Fantasma, de Uruaçu; e Vulture Bones, de Jataí.

Já a programação de formação e qualificação profissional apresenta palestras, bem como workshops, também com profissionais goianos. Dessa maneira, serão abordados temas como Música e Mercado, Marketing Musical e A Cena Musical Pós Covid. Ademais, de Técnicas de Gravação em Home Studio, Criação de Vídeos para Redes Sociais, e Técnicas e Palco para Shows.

Goiânia Noise Festival on-line

Quando: De 15 a 19 de fevereiro

Onde: YouTube da Monstro Discos

Valor: Gratuito

Programação completa: link