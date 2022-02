Hospital de Goiânia deve pagar R$ 30 mil a filhos de idosa que teve o corpo trocado

Os filhos de uma mulher ganharam judicialmente o direito de serem indenizados, no valor de R$ 30 mil, após terem o corpo da mãe trocado após o falecimento. A indenização deve ser paga pelo hospital, localizado em Goiânia, onde a idosa de 78 faleceu de Covid-19, em agosto de 2020.

Quando a mulher morreu, o hospital comunicou a família e foi combinado que os familiares fariam o reconhecimento do corpo ainda na unidade de saúde. Todavia, por um equívoco dos funcionários do hospital, a liberação do corpo para a funerária aconteceu antes que os familiares chegassem ao local, desta forma não houve o reconhecimento por parte da família.

O erro cometido pelo hospital foi percebido apenas quando o caixão com o corpo de outra mulher estava sendo levado para o interior do estado, na intenção de realizar o velório e enterro. Com o erro percebido, os filhos da idosa se sentiram lesados e entraram com ações judiciais contra a unidade de saúde onde a mãe ficou internada e faleceu.

Sentença judicial e indenização

A sentença judicial indenizando os filhos da vítima saiu em outubro do ano passado e nela é possível ler o seguinte trecho:

“Ainda que não tenha restado comprovado se houve, ou não, a identificação correta dos corpos após o óbito das pacientes – ônus da requerida – é certo que restou comprovado, pelo depoimento das próprias testemunhas da parte ré, que o corpo foi indevidamente liberado para transporte antes do reconhecimento pela família, reconhecimento o qual, sem qualquer dúvida, cabia ao hospital realizar”

A indenização foi definida pela Justiça, no valor de R$ 30 mil, sendo dividida igualmente para cada um dos três filhos da idosa. Apesar do hospital ter entrado com recurso para recorrer da decisão, a condenação foi mantida. Como a mulher seria enterrada no município de Indiara, localizado a cerca de 100 km de Goiânia, a troca dos corpos faz com que o sepultamento atrasasse e os filhos tivesse um gasto superior a R$ 700 para resolver o problema.

Além da indenização estipulada, o hospital terá a obrigação de ressarcir o valor gasto pela família para agendar um novo sepultamento no interior do estado de Goiás.