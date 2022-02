Policial penal Josimar Pires é empossado como novo comandante da DGAP

Nesta quarta-feira (9), foi dada posse ao novo diretor-geral de Administração Penitenciária, o policial penal Josimar Pires. Ele é o primeiro policial penal a assumir o comando do órgão. O governador Ronaldo Caiado esteve presente na solenidade.

O sistema prisional goiano compreende nove coordenações regionais e 95 unidades prisionais do Estado. Em seu discurso durante o evento, Caiado assegurou que a “penitenciária não é quartel-general de bandido em Goiás. Ali, é para cumprir a lei, a pena, e não para comandar o crime.”

Josimar, graduado em pedagogia e direito pela Universidade Estadual de Goiás (UEG), afirma que esta é a maior missão assumida em sua carreia. “O comando da Polícia Penal é a maior e mais importante missão da minha carreira, que assumo com o compromisso de contribuir para a manutenção de Goiás como destaque entre os demais Estados do Brasil”.

Atuando no sistema prisional desde 2010, o novo diretor-geral destacou que o sistema prisional evoluiu, especialmente com o efetivo profissional. “Em 2019, mesmo em dificuldades econômicas, o governador autorizou concurso público para efetivação de 500 policiais penais”, lembrou. “Hoje, temos a grata satisfação de formar e entregar ao nosso Estado mais 44, que serão importantes nesta caminhada”, disse.

Formatura de novos policiais penais

A partir de agora, 44 concluintes da 8ª turma do Curso de Formação de Policiais Penais passam a compor o quadro efetivo de servidores da DGAP, distribuídos em nove regionais prisionais. Eles foram aprovados no concurso realizado em 2019.

“Vão sair hoje com a responsabilidade de representar a Segurança Pública de Goiás. Sintam-se respaldados e respeitados pelo governador”, ponderou Caiado.

“Chegado esse momento, o coração transborda e lembramos de tudo que passamos até chegar aqui. A luta para esta conquista foi árdua”, contou Fagner Tarso Oliveira Cysneros, ao falar em nome da turma. “Sairemos por aquela porta como policiais penais e faremos parte, juntamente com as forças coirmãs, da melhor polícia do Brasil”, finalizou o formando.