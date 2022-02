Prefeitura de Goiânia comemora 100 anos da Semana de Arte Moderna

Em comemoração aos 100 da Semana de Arte Moderna de 1922, um dos episódios mais marcantes da história cultural brasileira, a prefeitura de Goiânia e entidades parceiras realizam o evento “Goiânia em 22, 100 anos depois – Inquietações Modernistas”. Assim, o evento acontece entre os dias 11 e 18 de fevereiro no Museu de Arte de Goiânia (MAG) e em diferentes pontos da cidade. Mesas redondas, espetáculos e outras intervenções artísticas acontecerão a partir das 19h desta sexta-feira (11/2) para marcar a abertura do evento.

A palestra inaugural será do escritor Heleno Godoy, autor de clássicos como “As Lesmas” e “Fábula Fíngida”, sobre o Movimento Modernista. Dessa maneira, a partir do dia 11, o público também conhecerá as exposições “Todos os Helenos – individual de Heleno Godoy”. Além disso, “Modernismo”, com as gravuras da Coleção Modernista do Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Mais da programação do evento “Goiânia em 22, 100 anos depois – Inquietações Modernistas”

A programação do evento “Goiânia em 22, 100 anos depois – Inquietações Modernistas” tem palestras, exposições de arte, lançamento de livros, bem como apresentações musicais, oficinas e performances. A curadoria é do diretor do museu, Antônio da Mata; da galerista Wanessa Cruz e do artista plástico Sandro Tôrres, da Arte Plena Casa Galeria; e do presidente da União Brasileira de Escritores Seção Goiás, Ademir Luiz.

O encerramento acontece no dia 18, com apresentação musical do grupo Fé Menina e de um de sarau poético. Além disso, terá o lançamento do livro “Contos de 22, 100 anos da Semana de Arte Moderna”, no qual 22 escritores goianos interpretam o movimento em 22 narrativas curtas de ficção. Entre os autores que assinam a obra, estão: Lêda Selma, Edival Lourenço, Luiz de Aquino, Maria Helena Chein, Valdivino Braz, Solemar Oliveira e Hélverton Baiano.

A União Brasileira de Escritores concederá certificados de participação aos espectadores que assinarem a lista de presença nos eventos. A Secult Goiânia vai garantir o cumprimento de todos os protocolos de prevenção à Covid-19, bem como normas dos decretos municipais.

Acesse AQUI a programação completa do evento.