Ao socorrer vítimas de acidente, homem é morto com tiro na cabeça, em Goiás

Na tarde desta quinta-feira (10/2) um homem morreu após tentar socorrer vítimas de um acidente envolvendo duas motocicletas. O caso aconteceu no setor Parque Real, em Caldas Novas, região sul de Goiás. De acordo com informações da Polícia Militar de Goiás (PMGO), a vítima foi morta com um tiro na cabeça.

Apurações mostraram que o filho de uma das mulheres envolvidas no acidente chegou ao local e iniciou uma discussão com o outro motociclista. No calor da discussão, o filho da mulher foi para casa, buscou uma arma e retornou ao local atirando. Uma dos projeteis acertou a cabeça do homem que, no momento em que foi atingido, tentava socorrer a genitora do suspeito.

A vítima chegou a receber os primeiros socorros no local e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Caldas Novas, em estado grave. Todavia, o empresário não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Já o estado de saúde dos motociclistas, a mãe do suspeito foi socorrida e encaminhada para a UPA municipal com ferimentos leves, o outro condutor fugiu do local durante a confusão.

A PMGO informou que o suspeito de atirar contra a vítima foi identificado, todavia até o começo da noite desta quinta-feira (10) o homem ainda não havia sido localizado. A equipe da Polícia Militar que atendeu a ocorrência direcionou o caso para que a Polícia Civil de Goiás (PCGO) possa apurar as circunstâncias do ocorrido e localizar o suspeito.

Entenda a diferença entre posse e porte de armas de fogo

Posse diz respeito ao ato de possuir uma arma de fogo dentro de uma residência ou estabelecimento comercial, desde que a pessoa certificada para a posse seja o dono da residência ou estabelecimento. A permanência de uma arma de fogo dentro destes locais só pode acontecer mediante a obtenção de registro. A posse ilegal pode resultar em detenção de um a três anos, além do pagamento de multa.

Já o porte de armas permite que o indivíduo possa ter consigo, e transportar, para locais públicos uma arma de fogo. Guardar uma arma em local público, mesmo que está não esteja carregada, só é permitida para indivíduos que possuam autorização para isto. O porte ilegal configura em reclusão, em regime fechado, por um período de dois a quatro anos, além do pagamento de multa.